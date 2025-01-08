مشروعان لتشغيل وصيانة أصول التجميل الطبيعي في مصفح ومدينة زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، خلال الفترة المقبلة، أعمالاً متفرقة لتأهيل أصول التجميل الطبيعي والصلب في مصفح، إلى جانب تشغيل وصيانة أصول التجميل الطبيعي ومرافق الحدائق العامة والساحات ضمن نطاق مركز مدينة زايد.

وطرحت البلدية مناقصتين لتنفيذ المشروعين خلال الفترة المقبلة، تستهدف من خلالهما شركات المقاولات المتخصصة في التشجير أو خدمات تجميل الحدائق والمتنزهات، والشركات المختصة في خدمات تجميل الطرق والشوارع وشبكات الري.

وتسعى البلدية، من خلال المشاريع التي ستنفذها قريباً، إلى المواءمة بين قدرة منظومة البنية التحتية على تلبية احتياجات النمو المستمر في المنطقة، وبين تحقيق الرضا العام من قبل المجتمع على خدماتها ومرافقها العامة.

وتندرج مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال بلدية مدينة أبوظبي ضمن إطار تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في المدينة وضواحيها، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها المدينة على الصعد كافة، السكانية والاقتصادية، مما يخلق بيئة عمرانية تشجع على التواصل الاجتماعي والمكاني، والارتقاء بالصحة العامة.

وقد أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، أعمال تجميل الجزيرة الوسطية في شارع الشيخ زايد، حيث اشتملت الأعمال على زراعة آلاف الأشجار والشتلات المتنوعة والزهور الموسمية، لتعزيز المساحات الخضراء وعناصر التجميل الطبيعي، وتحسين البيئة وتقليل التلوث والضوضاء الناتجة عن الطرق السريعة، كما تم استخدام بعض عناصر التجميل الصناعي، وإنشاء تلال من الرمال المثبتة بارتفاع 1.5 متر تتماشى مع المشهد الجمالي العام للمنطقة.

تنوع زراعي غني

تداخلت عناصر التجميل الطبيعي المختلفة، لتبرز التنوع الزراعي الغني الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال استخدام الأشجار والنباتات المزهرة متعددة الأحجام والألوان، لتساهم في تعزيز جماليات المكان وجاذبيته، ومنح مرتادي الطريق سعادة وطاقة إيجابية، عبر هذه المشاهد الجمالية التي تبرز جودة الطريق العصرية المؤدية إلى مطار زايد الدولي.