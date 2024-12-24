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الامارات | الأربعاء 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية في حكومة عجمان

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عجمان - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية في حكومة عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أصدرت دائرة الموارد البشرية في عجمان، تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية 2025 في حكومة عجمان، إذ تقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 عطلة رسمية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

ورفعت الدائرة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، سائلين الله أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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