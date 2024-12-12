شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "أنتم كفو" لأصحاب الهمم

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذت شرطة أبوظبي فعالية توعوية "أنتم كفو" لأصحاب الهمم بمدينة الطفل "كيدزانيا" في المركز التجاري "ياس مول" بأبوظبي، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لأصحاب الهمم، بهدف تقديم الدعم لأصحاب الهمم وزيادة وعي المجتمع بقضاياهم ورعايتهم وضمان حقوقهم.

وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي: اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المجتمع ودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، سعيًا إلى تحقيق أهدافها في تمكين أصحاب الهمم بإيجاد بيئة إيجابية تدعم احتياجاتهم التعليمية والتوظيفية والتوعوية وتحقيق اندماجهم الاجتماعي وترسيخ حضورهم ومشاركاتهم الإيجابية في مختلف الفعاليات بما يعزز ثقتهم بأنفسهم وبمن حولهم، لافتاً إلى التعاون المستمر مع مركز أبوظبي للتوحد ودعم جهوده في دمج أصحاب الهمم بمؤسسات المجتمع وتوعيتهم وإسعادهم.

وركزت الفعالية على ترفيه الأطفال من أصحاب الهمم وتعزيز الدمج الاجتماعي لهذه الفئة وكسر حاجز الخوف وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبمن حولها، عبر زيارة مدينة الألعاب الترفيهية التي تتضمن عدة مناطق تعليمية تُعنى بإكساب الأطفال المهارات الحياتية.

ويأتي الاحتفاء باليوم العالمي لأصحاب الهمم في 3 من ديسمبر في كل عام بهدف تقديم الدعم لأصحاب الهمم وزيادة وعي المجتمع بقضاياهم وفهم قضايا أصحاب الهمم ودعم وضمان حقوقهم وتعزيز الاهتمام بالتدابير المبتكرة التي من شأنها تطوير وتفعيل المعايير والقواعد الدولية ذات الصلة بأصحاب الهمم ورفع الوعي بحجم الفوائد والمكتسبات نتيجة دمج أصحاب الهمم في جوانب الحياة المجتمعية.