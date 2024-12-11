«درب السلامة 2» تدعو إلى الالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي، وضمن حملة «درب السلامة 2» السائقين إلى الالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأوضحت أن مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية القادمة من الخلف أو من جهة اليسار "مسار التجاوز " قيمتها 400 درهم.

وأكدت شرطة أبوظبي عبر فيديو توعوي في حسابها عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس):" درب السلامة 2 يدعو السائقين إلى الالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق ، موضحة أن مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية القادمة من الخلف أو من جهة اليسار "مسار التجاوز " قيمتها 400 درهم".