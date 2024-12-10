الامارات | رئيس وزراء بريطانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، منصور بالهول الفلاسي، وسفير المملكة المتحدة لدى الدولة، إدوارد هوبارت، والوفد المرافق.

وتجول رئيس وزراء المملكة المتحدة والوفد المرافق، يصطحبهم مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، الدكتور يوسف العبيدلي، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب حول العالم.

كما اطلعوا على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع، وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور، من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وعلى هامش الزيارة، قال كير ستارمر: «يجمع الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة تاريخ مشترك وعلاقة عميقة تعود لقرون، وحظيتُ بشرف زيارة جامع الشيخ زايد الكبير الذي لمست جهوده المؤثرة في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان والثقافات، التي تعزز أواصر الترابط بين الجميع، حيث يجتمع الناس من جميع أنحاء العالم بسلام حول جمالياته، ودوره الثقافي والحضاري، الذي لمست فيه أيضاً أثر التعاون المستمر بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في هذا المجال».