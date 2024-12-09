«ايدج» تحتفل بمرور خمس سنوات من الابتكار والنمو والنجاح العالمي

10 ديسمبر 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل مجموعة «ايدج» بمرور خمسة أعوام على تأسيسها، مرسخة مكانتها قوة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع. ومنذ انطلاقها في نوفمبر 2019، قادت «ايدج» مسيرة تحولية استثنائية اتسمت بنمو غير مسبوق، وشراكات استراتيجية، وابتكارات رائدة. وقد نجحت المجموعة في إعادة تعريف مشهد التكنولوجيا المتقدمة، وقدرات الدفاع السيادية، معززة مكانة دولة الإمارات قوة دافعة للابتكار والتميز التكنولوجي. ومنذ تأسيسها، حققت مجموعة «ايدج» قفزة هائلة في محفظة منتجاتها، من 30 حلاً تقنياً عند انطلاقها إلى أكثر من 200 حل متطور يغطي مجالات الجو والبر والبحر والفضاء والأمن السيبراني، مسجلة نمواً بنسبة تفوق %550 في غضون خمس سنوات فقط. كما وسعت المجموعة خلال هذه الفترة نطاق حضورها العالمي على نحو كبير، حيث تصل حلولها الآن إلى عملاء عالميين على امتداد 91 دولة، حيث ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية من 18.5 مليون دولار أميركي في عام 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار أميركي في عام 2024، مما يعكس التأثير المتزايد لمجموعة «ايدج» في الأسواق العالمية.

قال معالي فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ايدج»: في ظل ما يشهده قطاع الدفاع الدولي من تطور متسارع وتنافسية عالية، كان من الصعب تصور أن مجموعة ناشئة من دولة الإمارات يمكنها أن تحقق مثل هذا الصعود السريع في غضون خمس سنوات فقط. لا ريب أن هذا الإنجاز هو بمثابة تأكيد على رؤية والتزام الحكومة الإماراتية الرشيدة في تحقيق هذا الإنجاز الضخم.

وأضاف معاليه: «يحدوني الفخر بالتنويه أن هذا التقدم الاستثنائي، المدعوم باستثمارات مليارية في البحث والتطوير، أثمر عن إنجازات غير مسبوقة في مجالات الجو والبر والبحر والأمن السيبراني والفضاء، مع التركيز على الحلول المستقلة والنظم الذكية والحرب الإلكترونية، وجميعها مجالات نطمح للريادة فيها. كما تواصل مجموعة ايدج عزمها على وضع معايير جديدة للصناعة، وتعمل على توسيع شراكاتها العالمية، والبناء على استمرارية التقدم الذي أحرزته، باعتبارها داعماً وطنياً للتقنيات المستقبلية».

العقود التاريخية

توج صعود «ايدج» السريع بسلسلة من العقود التاريخية، فحتى تاريخ سبتمبر 2024، أبرمت الشركات التي تديرها «ايدج» عقوداً مؤكدة لطلبيات متراكمة بقيمة 12.8 مليار دولار أميركي، مما يضمن استدامة نمو الإيرادات من خلال تقديم حلول دفاعية استراتيجية للعملاء. وفي عام 2023، أبرمت المجموعة أكثر من 200 عقد ضخم، 25% منها ضمن اتفاقيات دولية، وبحلول سبتمبر 2024، شكلت العقود الدولية 42% من إجمالي الطلبيات الواردة. ومن بين الإنجازات البارزة للمجموعة، توقيع عقد بقيمة مليار يورو لتزويد البحرية الأنغولية بسفن من طراز «كورفيت»، مما يمثل محطة محورية في قدراتها البحرية. وتشمل الاتفاقيات الاستراتيجية مع القوات المسلحة الإماراتية 1.62 مليار دولار أميركي لشراء ذخائر موجهة بدقة من نوع «ديزرت ستينغ» «DESERT STING» و582 مليون دولار أميركي أخرى لشراء ذخائر من نوع «ثاندر» «THUNDER»، الأمر الذي يجسد دورها المحوري في تلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء على الصعيدين المحلي والدولي. كما حظيت ريادة مجموعة «ايدج» في مجال الذخائر الموجهة بدقة بتقدير كبير من شركة «جاينز» «Janes» التي قامت في عام 2024 بتصنيف «ايدج» ضمن أفضل ثلاث شركات تصنيع عالمية في هذا المجال.

استثمار استراتيجي

على صعيد آخر، عززت مجموعة ايدج حضورها عبر ما مجموعه 13 عملية استحواذ واستثمار استراتيجي على المستوى الدولي، وشمل ذلك حصصاً في شركات رئيسية، مثل «ميلريم للروبوتات» «MILREM Robotics» الإستونية، و«أنافيا» «ANAVIA» السويسرية لصناعة المروحيات غير المأهولة، وشركة «كوندور» «Condor» البرازيلية الرائدة في مجال التكنولوجيا غير الفتاكة، و«سييات» «SIATT» البرازيلية المتخصصة في إنتاج الأسلحة الذكية.

أميركا الجنوبية

ضمن شراكة استراتيجية مهمة جداً مع البرازيل، شهدت توسع «ايدج» نحو أسواق أميركا الجنوبية، حيث افتتحت «ايدج» في أبريل 2023 مكتباً إقليمياً في برازيليا، قبل أن تقوم المجموعة بعد فترة وجيزة بتوقيع اتفاقية مع البحرية البرازيلية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في تطوير صواريخ «MANSUP» المضادة للسفن. واستكمل هذا التعاون بعقد شراكة استراتيجية أوسع، مما جعل «ايدج» شريكاً رئيسياً بعيد المدى للبحرية البرازيلية، حيث تعاون الجانبان في الاستثمار في الحلول المتقدمة، بما في ذلك تكنولوجيا مكافحة التشويش التي طورتها دولة الإمارات. كما أبرمت «ايدج» مؤخراً اتفاقاً مع البحرية البرازيلية؛ بهدف التعاون في تطوير الأنظمة المضادة للمسيرات، مما عزز قوة الشراكة بين الجانبين.