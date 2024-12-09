الامارات | رئيس الدولة: الإمارات حريصة على وحدة سورية وسلامتها وسيادتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال اتصال هاتفي، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزه، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وفي هذا السياق، أكد صاحب السموّ رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على وحدة سورية وسلامتها وسيادتها، وضمان الأمن والاستقرار فيها، ودعم كل ما يحقق تطلعات شعبها الشقيق نحو الاستقرار والتنمية.

وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار في سورية خلال هذه المرحلة، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية وعدم تعريضها للخطر.

محمد بن زايد:

. الإمارات تدعم كل ما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية.

. رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية شدّدا على أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار في سورية، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.