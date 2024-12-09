جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ رجلاً وامرأة سائحين عالقين في قمة أحد جبال الإمارة

ابوظبي - سيف اليزيد - تمكن جناح جو شرطة رأس الخيمة (طيران الشرطة)، بمعاونة قسم البحث والإنقاذ من إنقاذ شخصين رجل وامرأة آسيويين، تعرضوا للانهاك أثناء تسلقهم في قمة أحد جبال الإمارة، على ارتفاع 3000 قدم.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة بأن بلاغاً ورد إلى قسم جناح الجو، من غرفة العمليات يفيد بوجود شخصين رجلاً وامرأة سياح عالقين في إحدى قمم المناطق الجبلية في رأس الخيمة، وعلى الفور تم تحريك إحدى طائرات جناح الجو العمودية إلى الموقع، وتم العثور عليهم وتم تقديم العون اللازم لهم وانقاذهم، وانزالهم بصحة جيدة.

وناشدت شرطة رأس الخيمة مرتادي الجبال وهواة تسلق القمم والمرتفعات في الإمارة، بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند المسير بين الجبال والوديان، وتجنب التوغل في الأماكن الوعرة أو الصعود لمستوى ارتفاع عالي قد يعرض حياتهم إلى الخطر كما يحول دون التمكن من إنقاذهم، وتأتي هذه المهمة بالتعاون مع الجهات المختصة تعزيزاً لسرعة الاستجابة، وضمان تحقيق جودة الحياة الأمنية في مجتمع الإمارة، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، متمنياً الأمن والسلامة للجميع.