الامارات | رئيس الدولة يمنح مساعد رئيس روسيا المعني بالمناخ وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مساعد رئيس روسيا الاتحادية المعني بشؤون المناخ، رسلان يديلجيريف، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً لإسهاماته في إنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.

وجرت مراسم تسليم الوسام خلال استقبال سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، الدكتور محمد أحمد الجابر، رسلان يديلجيريف، في مقر بعثة الدولة في العاصمة موسكو.

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على هذا التكريم.