الامارات | منصور بن زايد يعزي في وفاة والدة فارس خلف المزروعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صباح اليوم العزاء إلى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته، وذلك في مجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة سائلا المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.