الامارات | مهرجان دبي للتسوق يكشف عن تفاصيل فعاليات وعروض دورته الـ30 مع أول عرض داخلي لطائرات الدرون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 نوفمبر 2024

تحتفل دبي هذا العام بمرور 30 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في الفترة من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025. وتم الكشف عن جدول فعاليات المهرجان في مؤتمر صحفي رائع، شمل أول عرض داخلي لطائرات الدرون، كما تعرف الحضور على بعض التجارب والفعاليات التي تقدمها الدورة الـ30 الأكثر روعة وتميزاً في تاريخ المهرجان.

وعُقد المؤتمر الصحفي في مسرح الفن الرقمي يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، بمشاركة مجموعة من المتحدثين وهم محمد فراس، مساعد نائب الرئيس، إدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وعبد الله الأميري، مساعد نائب الرئيس، إدارة الحملات الترويجية والسحوبات، وكلثم الشامسي، مساعد مدير، إدارة مهرجانات التجزئة والفعاليات، وعبدالحكيم عبدالله، مساعد أول، فعاليات التجزئة والمهرجانات\تطوير مهرجان دبي للتسوق.

وأبهر أول عرض داخلي لطائرات الدرون في دبي من شركة إيه أو درونز، الحضور خلال المؤتمر الصحفي، حيث جمع العرض بطريقة غير مسبوقة بين التكنولوجيا المبتكرة والتشكيلات المميزة لطائرات الدرون. وشارك في العرض 50 طائرة درون قدمت أداءً استثنائياً احتفالاً بالدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق. وكان ذلك بمثابة نموذج مصغر لعروض طائرات الدرون المجانية التي تُقام يومياً من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025 في مهرجان دبي للتسوق بمشاركة 1000 طائرة درون.

واطلع الحضور على أحد التركيبات الضوئية التي صممتها خصيصاً مجموعة الصايغ لتعطيهم لمحة عن فعالية "أضواء دبي" التي ستضيء عدد من أبرز المعالم والوجهات الأكثر شهرة في المدينة من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025، كما تعرفوا على تفاصيل الدورة الافتتاحية من فعالية أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق والتي تقدم مجموعة متنوعة من تجارب السيارات في جميع أنحاء دبي من 1 وحتى 12 يناير 2025، في ما قدمت علامة "درنك إيليفانت" للعناية بالبشرة، مجموعة من التجارب المميزة التي أسعدت الحضور خلال المؤتمر.

وشهد المؤتمر أيضاً إطلاق خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية الجديدة كلياً، وهي دليل تفاعلي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين استكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية، والفعاليات المفضلة لدى الجميع خلال المهرجان، والإضافات الجديدة التي يقدمها المهرجان في مختلف أنحاء المدينة. وجرى تصميم هذه الأداة خصيصاً لمساعدة المستخدمين على التخطيط لرحلة سلسة في مهرجان دبي للتسوق من خلال مجموعة كبيرة من الفعاليات والتجارب الممتعة التي يمكن استكشافها في مختلف أنحاء المدينة بضغطة زر واحدة فقط.

وتقدم الدورة الـ30 من المهرجان جدول فعاليات حافل بالأنشطة والفعاليات والعروض المشوقة واللحظات التي لا تُنسى للجميع كل يوم في مختلف أنحاء دبي. وتهدف كل تجربة إلى إمتاع الزوار وتعزيز مشاركتهم في الاحتفال بمناسبة مرور 30 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، مما يجعل من دورة العالم الحالي تجربةً لا تُنسى، مع الحفلات الموسيقية المبهجة، والعروض الترويجية التي لا تُقاوم، والسحوبات المذهلة، وعروض الألعاب النارية اليومية، وعروض طائرات الدرون التي تُقام مرتين يومياً، ومشهد فنون الطهي المميز، إلى جانب مجموعة من الأنشطة والتجارب التي لا مثيل لها في جميع أنحاء المدينة. وجرى تصميم دورة العام الحالي من المهرجان لإمتاع سكان المدينة وزوارها على مدار 38 يوماً، حيث تأتي تتويجاً لثلاثة عقود من الترحيب بالزوار من مختلف أنحاء العالم للاحتفال بكل ما يجعل دبي مدينة استثنائية.

ويُقام مهرجان دبي للتسوق 2024 بدعم الرعاة الرئيسيين Visa وبنك دبي الإسلامي، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، واينوك، و &e، وطلبات، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

لمزيد من المعلومات حول الدورة الـ 30 الأكثر روعة وتميزاً من مهرجان دبي للتسوق، يرجى زيارة DubaiFestivals@ على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمهرجان.