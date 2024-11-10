الامارات | دراسة: 64% من البالغين لا يدركون إصابتهم بـ «السكري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة حديثة، أجرتها جامعة خليفة في أبوظبي، أن نحو 64% من البالغين المصابين بالسكري لا يدركون إصابتهم بالمرض.

وسلّطت نتائج الدراسة التي نفذها باحثان في الجامعة، الضوء على دور القرارات غير السليمة المتعلقة بأنماط الحياة والتحولات الديموغرافية ومحدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

وتفصيلاً، كشفت جامعة خليفة للعلوم عن تطوير البروفيسور في علم الرياضيات بالجامعة، الأستاذ الدكتور مختار كيران، وطالبة الدكتوراه صفوة أحمد، نموذجاً رياضياً يعتمد على نظام الترتيب الجزئي لمواجهة مرض السكري، وقد نُشِرَت الدراسة الخاصة بتطوير النموذج المبتكر في مجلة «ماثماتيكال ميثودز إن أبلايد ساينسز» المتخصصة في نشر النماذج الرياضية الجديدة.

وأوضح الأستاذ الدكتور مختار كيران، أن الدراسة كشفت أن 64% من البالغين المصابين بالسكري لا يدركون إصابتهم بالمرض، لافتاً إلى أن الدراسة تُطبّق منهجاً رياضياً جديداً يُعرف بالتفاضل والتكامل الكسري لتطوير نموذج يرصد انتشار داء السكري، حيث يتيح التفاضل والتكامل الكسري تحليلاً أكثر إحكاماً، ويراعي الديناميكيات المعقدة المسؤولة عن تطور المرض، وذلك على النقيض من النماذج الرياضية التقليدية التي تستخدم المعادلات التفاضلية المستندة إلى الأعداد الصحيحة، مشيراً إلى أن مزايا هذه التقنية المتطورة لا تقتصر على التنبؤ بعدد حالات الإصابة بالسكري مستقبلاً فقط، وإنما تشمل التنبؤ أيضاً بالمضاعفات المقترنة بهذا الداء.

وقال كيران: «يُعَد هذا النموذج أكثر قابلية لتجسيد سيناريوهات العالم الفعلي، إذ يقدم توقعات أكثر دقة بشأن الاتجاهات المستقبلية لمرض السكري، كما يُعَدّ فهم الطلب المستقبلي على خدمات الرعاية الصحية أمراً حيوياً لصانعي السياسات، حيث يمكن لنموذجنا أن يوجه القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتخطيط خدمات الرعاية الصحية بُغية التعامل مع المرض على نحو أفضل».

وتوقعت الدراسة احتمالية ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية المتعلقة بمرض السكري إلى 12.5 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) بحلول عام 2031، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، ويُراعي هذا التوقع الحالات التي جرى تشخيصها والتي لم تُشخَّص بعد.