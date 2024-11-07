مبادرات الإمارات في قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - التزاماً بدورها الإنساني والإغاثي المُعتاد، سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منذ اللحظات الأولى إلى إغاثة الأشقاء الفلسطينيين؛ إذ تعتبر من أوائل الدول التي استجابت للأزمة الإنسانية في غزة.

وبذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة في علاج الجرحى والمصابين في قطاع غزة وتوفير الإغاثة العاجلة للأسر المتضررة.. وتقديم الدعم للقطاعات الحيوية والصحية الهامة وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي تعد من أكبر العمليات الإغاثية في القطاع .. ومن أهم هذه المبادرات :

المستشفى الميداني الإماراتي الذي ما زال يعمل رغم استمرار العمليات العسكرية والمخاطر في محافظة رفح بغزة،حيث قُدم العلاج لـ 48 ألفاً و704 مُصابين.

"المستشفى الإماراتي العائم"

فضلاً عن إنشاء المستشفى العائم المجهز بالإمكانيات كافة لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية لهم.

مبادرة "الأطراف الصناعية"

هذا وقدمت دولة مبادرة الأطراف الصناعية لمساعدة المصابين وتلبية لاحتياجات مبتوري الأطراف جراء الحرب في قطاع غزة.

دعم القطاع الصحي

هذا ولعبت الإمارات دوراً محورياً في دعم القطاع الصحي المتضرر في غزة، والمستشفيات التي توقفت معظمها عن الخدمة.

مبادرة لإجلاء 1000 طفل و1000 من مصابي السرطان

كما أطلقت دولة الإمارات مبادرة لإجلاء 1000 طفل و1000 من مصابي السرطان من قطاع غزة إلى الإمارات بهدف توفير العلاج الطبي المتخصص لهم.

حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال"

كما أطلقت الدولة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها لتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق خصوصاً الأطفال.

عملية "نقل إستراتيجي" تضمنت 273 طائرة شحن و5 سفن

فضلاَ عن ذلك ..قامت الإمارات بعملية نقل إستراتيجي تضمنت 273 طائرة شحن و5 سُفن شحن بضائع محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية.

عملية "طيور الخير"

كما وأطلقت قيادة العمليات المشتركة عملية "طيور الخير" وذلك لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة.

6 محطات تحلية مياه

وأنشأت دولة الامارات 6 محطات تحلية مياه في مدينة العريش المصرية بقدرة إنتاجية تبلغ مليوني غالون يومياً، يجري ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها أكثر من مليون شخص.

وهناك مبادرات إنسانية عدة قدمتها الدولة للأشقاء في قطاع غزة .. وبعد مرور عام على تنفيذ كبرى العمليات الإغاثية في قطاع غزة، أكدت دولة الإمارات مجدداً التزامها بمواصلة تقديم الدعم بمختلف أشكاله لأهالي القطاع، من أجل إسعاف الوضع هناك، وهو دعم يعكس موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والسعي للتخفيف من معاناته.