الامارات | "المعاشات" تعلن منح فترة سماح لتحديث السجلات الضريبية دون غرامات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن منح فترة سماح، من 1 يناير 2024 إلى 31 مارس 2025، لتحديث السجلات الضريبية دون غرامات، بهدف دعم الأعمال وتشجيع الالتزام الضريبي.

وسيتم ردّ الغرامات المدفوعة سابقاً للمسجّلين المتأخرين عن التحديث.

ويشترط على المسجلين إخطار الهيئة بأي تغييرات خلال 20 يوم عمل.