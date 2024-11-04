الامارات | سلطان القاسمي يوجه بتوظيف 274 مواطناً في حكومة الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يوجه بتوظيف 274 مواطناً في حكومة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، توظيف 274 مواطناً في حكومة الشارقة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، 113 مواطناً خلال سبتمبر و161 مواطناً خلال أكتوبر.
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