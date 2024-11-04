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الامارات | سلطان القاسمي يوجه بتوظيف 274 مواطناً في حكومة الشارقة

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، توظيف 274 مواطناً في حكومة الشارقة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، 113 مواطناً خلال سبتمبر و161 مواطناً خلال أكتوبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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