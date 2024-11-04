الامارات | محمد بن راشد: عَلَمنا رمز وحدتنا وقوتنا.. حفظك الله عالياً خفاقاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تدوينة عبر منصة «إكس»، احتفاءً بيوم العَلم، الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، أكد فيها سموه أن «عَلم الإمارات رمز اتحادنا ووحدتنا وقوتنا».

وقال سموه: «عَلمنا رمز اتحادنا ووحدتنا وقوتنا.. راية عزنا ومجدنا ورمز دولتنا.. حفظك الله عالياً خفاقاً في سماء المجد.. ترفرف عالياً.. تعلو معك إنجازاتنا.. وتستمر مسيرتنا.. وتتوحد قلوبنا وجهودنا لخدمة شعبنا ووطننا.. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عزها وخيرها ومجدها».