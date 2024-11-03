وزارة التسامح تحتفي بيوم العلم

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن الاحتفال بيوم العلم يحمل المعاني الحقيقية للقيم التي أقام عليها وطننا الغالي مجده وحضارته، وتتمثل في الكرامة والفداء، والتسامح والتعايش والسلام والأخوة الإنسانية في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي يعمل جاهدا كي تلامس رايات الوطن عنان السماء في مختلف المجالات.

جاء ذلك عقب رفع معاليه علم الدولة فوق سارية وزارة التسامح والتعايش بأبوظبي بحضور عفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح وعدد من القيادات الدينية والفكرية والمحلية والعاملين بالوزارة في إطار احتفالات الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم، المناسبة التي يعبر من خلالها كل فرد بهذا المجتمع من المواطنين والمقيمين عن الفخر والاعتزاز بقيمة وكرامة وعزة هذا الوطن وقيمه الأصيلة ونهضته الشاملة وقيادته الرشيدة.

وأوضح معاليه أن الاحتفال بيوم العلم فرصة رائعة لكي يجدد كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة من المواطنين والمقيمين التزامه الحقيقي بالقيم التي تأسس عليها هذا الوطن وأهمها التلاحم المجتمعي، والوحدة الوطنية التي نعيش في ظلالها جميعا في أمن وأمان وسعادة، مؤكدا أهمية أن يتعهد الجميع في هذا اليوم العظيم في تاريخنا المجيد بالعمل من أجل خدمة الوطن ورفعة رايته.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك :" في هذا اليوم المهم من أيامنا الوطنية نتذكر جميعا القيم التي تأُسس عليها هذا الوطن على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وهي التسامح والتعايش والسلام والتعاطف والحوار الإيجابي بين جميع المقيمين على أرض هذا الوطن، بغض النظر عن ثقافاتهم وأديانهم وثقافتهم " موضحا أن هذا كله يؤكد أن كل من يعيش على أرض هذا الوطن متحدون دائما في الانتماء إليه والولاء لقيادته الرشيدة والوفاء لرايته المرفوعة دائما أبدا إلى السماء.

ودعا معاليه المواطنين والمقيمين كافة من الكبار والصغار والأسر على أرض الإمارات للتحلي بروح الانتماء للوطن وهويته وتاريخه وثقافته والولاء لقيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لأنهما معا حجر الأساس الذي يمكننا من تحقيق كل ما تريده الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء.

وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة رفع معالي الشيخ نهيان بن مبارك أسمى آيات الشكر والعرفان، والولاء والانتماء بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين بوزارة التسامح والتعايش إلى قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لما يبذله من جهود مقدرة من أجل رفعة هذا الوطن وازدهاره وسعادة كل المقيمين على أرضه.

نبه معاليه إلى أهمية أن يدرك الجميع خاصة شباب هذا الوطن أن رفعة هذا العلم وتقدم هذه البلاد تعتمد دائما على إخلاص أبنائه وتفاني رجاله وتضحياتهم لكي يظل علمنا خفاقا في الماء، مشيرا إلى أن هذا العلم سيظل موحدا لمواطني الامارات في ظل القيادة الرشيدة، وسيبقى الاحتفال به يوما لإعلاء كلمة الاتحاد.