الامارات | الإمارات تتضامن مع صربيا وتعزي في ضحايا انهيار سقف محطة قطار

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع صربيا وتعزي في ضحايا انهيار سقف محطة قطار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية صربيا جراء انهيار جزء من سقف محطة قطار في نوفي ساد في شمال صربيا، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة صربيا ولشعبها الصديق ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
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