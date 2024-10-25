الامارات | مبادرات رئيس الدولة تسهم في استئصال «شلل الأطفال» عالمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت دولة الإمارات، أمس، بـ«اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال»، الذي يصادف 24 أكتوبر من كل عام، وسط إشادة دولية بدورها في استئصال هذا الوباء، وإسهامها الفاعل في تمويل ودعم حملات التطعيم ضده على نطاق واسع. وتضطلع دولة الإمارات بدور ريادي في الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال، وتعمل بشكل فاعل على تقديم اللقاحات المنقِذة للحياة، لحماية الملايين من الأطفال الذين يصعب الوصول إليهم في العديد من دول العالم، لاسيما باكستان.

وقدم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكثر من 1.3 مليار درهم، للجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال منذ عام 2011، عبر مبادرة «بلوغ الميل الأخير»، ويشمل ذلك حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان، وهي جزء من برنامج الإمارات لمساعدة باكستان. وأسهمت الحملة منذ إطلاقها عام 2014، حتى سبتمبر 2023، في توزيع أكثر من 700 مليون جرعة لقاح على الأطفال في باكستان.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 30 أغسطس الماضي، بتقديم خمسة ملايين دولار لدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في غزة، بعد تسجيل أول إصابة بالفيروس داخل القطاع. وتستهدف الحملة تطعيم أكثر من 640 ألف طفل، ما يجسد التزام دولة الإمارات الدائم بدعم الأشقاء في غزة، لاسيما توفير الحماية والرعاية الصحية للأطفال في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجال استئصال شلل الأطفال على الصعيد العالمي، والتي تأتي ترجمة للرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومبادراته الإنسانية النبيلة لمواصلة هذه الجهود للوصول إلى عالم خالٍ من شلل الأطفال، وتحقيق حلم الملايين من الأطفال وأسرهم في حياة صحية كريمة.

وقال العويس، في تصريح أمس، بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال، إن دولة الإمارات تفخر بدورها الريادي في الجهود العالمية لاستئصال شلل الأطفال، فقد نجحت مبادراتها الإنسانية في الوصول إلى ملايين الأطفال حول العالم، ما أسهم في خفض معدلات الإصابة.

وأضاف أن التزام دولة الإمارات هذه القضية الإنسانية الصحية يتجلى في إسهامها الفعّال والمستدام لدعم جهود المنظمات الدولية في تنفيذ برامج تطعيم واسعة النطاق في المناطق الأكثر احتياجاً. وأشاد بالمبادرة الأخيرة لصاحب السمو رئيس الدولة بتخصيص خمسة ملايين دولار لدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، لافتاً إلى أنها تعكس الالتزام المستمر للإمارات تجاه القضايا الإنسانية العالمية.

وأكد العويس حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع شركائها على تنفيذ الحملات الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال، بتطبيق أحدث البروتوكولات الصحية العالمية، وتغطية تطعيم شاملة، ما يضمن حماية المجتمع من المرض، مشيراً إلى أن التزام الوزارة هذه الجهود يعكس رؤيتها الاستراتيجية في تطوير منظومة صحية متكاملة للأجيال القادمة، وتعزيز البحث العلمي في مجال الأمراض المعدية لترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتميز الصحي وجودة الحياة الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور محمد سليم العلماء، أن مبادرات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أدت دوراً فاعلاً في دعم برامج التطعيم حول العالم، وعززت مكانة الإمارات كمثال يحتذى في استئصال هذا المرض.

وقال العلماء إن دولة الإمارات حققت إنجازاً رائداً في مجال استئصال شلل الأطفال، وذلك بفضل استراتيجية مبتكرة، وإجراءات متكاملة طورتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة، لتعزيز نظام ترصد شامل يدعم مكانة الإمارات كمركز صحي متميز على المستويين الإقليمي والعالمي.

• 1.3 مليار درهم قدمها صاحب السمو رئيس الدولة عبر مبادرة «بلوغ الميل الأخير» لدعم الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال.