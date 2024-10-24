"الأرصاد" يتوقع سقوط أمطار غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، يصبح غائماً أحياناً غرباً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة الغبار والأتربة.

وذكر المركز، في نشرته اليومية بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:13 والجزر الأول عند الساعة 02:18.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 15:27 والمد الثاني عند الساعة 05:49، والجزر الأول عند الساعة 10:48 والجزر الثاني عند الساعة 22:28.