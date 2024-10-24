الامارات | محمد بن راشد يزور مدرسة الإبداع الفائزة بالمركز الأول في «تحدي القراءة العربي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مدرسة الإبداع الحكومية الفائزة بالمركز الأول بين 229 ألف مدرسة من 50 دولة شاركت في تحدي القراءة العربي.

وقال سموه عبر منصة "إكس": فريق عمل المدرسة عمل من خلال 48 مشروع على تعزيز القراءة في الطلاب.. حيث أنجز الطلاب في عام واحد قراءة 25 ألف كتاب.. وأكمل أغلب الطلاب خمسين كتاباً خلال العام الدراسي

وأضاف: هذا ما نريده في جميع مدارسنا .. نريد صناعة طلاب واعين، قارئين، مثقفين، قادرين على التعلم المستمر .. والقراءة الدائمة .. جيل قادر على مواكبة العالم ثقافياً ومعرفياً .. وقادر على صنع مستقبل أفضل للجميع ..

وتقدم سموه بالشكر للأستاذة ليلى المناعي مديرة المدرسة وآمنة الشحي مشرفة القراءة وفريق عمل المدرسة المتميز.