نهيان بن مبارك يحضر أفراح البلوشي بالعين

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه كريم رمضان البلوشي، بمناسبة زفاف نجله عبدالعزيز إلى كريمة محمد إبراهيم البلوشي.

حضر الحفل الذي أقيم في مجلس الخبيصي في مدينة العين، جمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

وأعرب ذوو العريسين عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، على مشاركته أفراحهم ومناسباتهم التي زادتها سعادة، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.