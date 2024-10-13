«الاتحاد النسائي» يطلع وفد التحالف المصري للعمل الأهلي التنموي على مبادراته

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبلت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بمقر الاتحاد في أبوظبي، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية السابقة، رئيسة الأمانة الفنية والمديرة التنفيذية بالتحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، وحاتم متولي، عضو اللجنة التأسيسية للتحالف.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، جهود ومبادرات الاتحاد النسائي العام في تمكين المرأة الإماراتية في جميع المجالات ومنها المجال الاقتصادي، بما يعزز دورها عاملاً منتجاً ورافداً فاعلاً في عملية التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات.

وتعرّف الضيوف، على جهود الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في قيادة ملف تمكين المرأة الإماراتية، ودفعه ليحقق قفزات نوعية في فترة قياسية من عمر الدولة، وبما مكّن الإمارات من تحقيق المراتب الأولى والصدارة إقليمياً في مؤشرات التنافسية العالمية، بفضل الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة.

واستعرض اللقاء، إسهامات الاتحاد النسائي العام منذ بداية تأسيسه، في خلق الفرص للمرأة، وتمكينها في الدولة، ابتداء من إنشاء مركز الصناعات للحرف اليدوية عام 1978، الذي يعتبر أول مركز متخصص في الدولة في مجال الحفاظ على التراث، وصولاً إلى إنشاء أكاديمية الحرفيات الإماراتيات، لبناء قدرات الكوادر الوطنية النسائية المتخصصة في الصناعات الحرفية والتراثية، والارتقاء بالحرف والصناعات اليدوية ذات الجدوى الاقتصادية وجعلها عنصراً اقتصادياً مؤثراً. كما اطلع الوفد على البرامج والمشاريع الرائدة التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة بوظبي، بهدف تفعيل دور المرأة، وتمكينها اقتصادياً، ومن بينها مشروع متجر الأسر المنتجة «متجري»، الذي أطلقه الاتحاد برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وزار الوفد الضيف قاعة الجوهرة التي تمثل صرحاً استثنائياً تم إنشاؤه عام 1999، ليجمع إنجازات رائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك؛ إذ تضم القاعة جوائز ودروعاً وأوسمة وميداليات تقديرية من أصحاب السمو الشيوخ والملوك ورؤساء الدول والشخصيات العالمية البارزة، بالإضافة إلى المنظمات العالمية والإقليمية والمحلية، تقديراً وعرفاناً لدور سموها في النهوض بالمرأة وتمكينها والدفاع عن قضاياها، محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى إسهامات سموها الإنسانية والخيرية المتعددة في جميع أنحاء العالم.

وتضمن جدول الزيارة أيضاً المعرض الدائم، التابع لإدارة الصناعات التراثية والحرفية بالاتحاد النسائي العام.