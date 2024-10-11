الامارات | شرطة دبي تؤكد أهمية السلامة المرورية في المناطق المدرسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في الإدارة العامة للمرور ومركز حماية الدولي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومؤسسة الإمارات للمواصلات، وبلدية دبي، ندوة بعنوان «السلامة المرورية المدرسية.. سلامتهم مسؤوليتنا»، وذلك في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء الرابعة، بحضور مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بالوكالة، اللواء سيف مهير المزروعي، ومدير مركز شرطة الراشدية، اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، ومديري الإدارات العامة في شرطة دبي، وممثلين عن الشركاء من مختلف الدوائر الحكومية المعنية، والهيئات التدريسية والطلبة.

وأكدت الندوة التي أدارها مدير مركز حماية الدولي، العميد الدكتور عبدالرحمن شرف، أهمية السلامة المرورية في المناطق المدرسية، وحرص جميع مستخدمي الطريق على الالتزام بقانون السير والمرور، إلى جانب تأكيد أهمية التعاون بين المعلمين وأولياء الأمور، لضمان السلامة العامة في محيط المدارس، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل سلامة الطلبة.

وتحدث المدير التنفيذي للفرع المدرسي الأول في وزارة التربية والتعليم، المهندس طارق الهاشمي، خلال الندوة، عن جهود الوزارة في منع الاختناقات المرورية في محيط المدارس، مستعرضاً جهود التوعية المقدمة إلى الطلاب وأولياء الأمور.

وتحدث عن إجراءات السلامة في الحافلات المدرسية من توفير مشرفات، وإطلاق المبادرات التوعوية لتعزيز سلامة الطلبة أثناء النزول والصعود إلى الحافلات، لتأكيد أمن وسلامة الطلبة، شاكراً شرطة دبي على جهودها المتواصلة مع الوزارة في هذا الشأن.

وقدم مدير إدارة الالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عامر المدني شرحاً حول ما يتعلق بتراخيص ووجود المدارس الخاصة في الأحياء السكنية.

وتطرق مدير إدارة تنفيذي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، المهندس بدر الصبري، إلى دور الهيئة في تعزيز الأمن والسلامة المرورية، والمتمثلة في تجهيز البنية التحتية في المناطق المدرسية، فيما تناول ضابط السلامة والصحة في مواصلات الإمارات، محمد الحمادي، الحديث عن المنظومة الذكية في الحافلات المدرسية، مشيراً إلى أن الحافلات تحتوي على العديد من الكاميرات الذكية، والتي أسهمت في تعزيز الرقابة الإلكترونية وضبط المسلكيات، إلى جانب أجهزة التتبع لمسار الحافلات اليومي.

وتحدث الرائد محمد علي اللوغاني، من إدارة الحد من الحوادث في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، عن جهود الإدارة في مجال السلامة المرورية، فيما قدم النقيب ماجد بن ساعد الكعبي رئيس فريق أمن المدارس في شرطة دبي، شرحاً حول مبادرة «أمن المدارس»، المختصة بالأمن والصحة والسلامة والإجراءات المرورية في المدارس، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص من خلال مسؤوليتها المجتمعية على فتح مختلف قنوات التواصل مع فئات المجتمع كافة، ومنها الطلبة وأولياء الأمور، مستعرضاً جهود مبادرة «أمن المدارس». وعقب الندوة، كرّم اللواء سيف مهير المزروعي، الشركاء الاستراتيجيين في تنظيم الندوة، والمتحدثين فيها.