الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:37 والمد الثاني عند الساعة 06:04 والجزر الأول عند الساعة 08:58 والجزر الثاني عند الساعة 23:26.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:09 والمد الثاني عند الساعة 02:31 والجزر الأول عند الساعة .