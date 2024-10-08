حمدان بن محمد يلتقي أمير دولة الكويت

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تشرفت اليوم بلقاء صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت .. كما سعدت بلقاء ولي عهد الكويت سمو الشيخ صباح خالد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد عبدالله الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وزير الداخلية معالي الشيخ فهد يوسف الصباح».

وأضاف سموه: «زيارة الكويت هي زيارة لأهل وأخوة وأحبّه .. وهي زيارة أتطلع من خلالها لتعزيز هذه المحبة .. وترسيخ التعاون بين البلدين اقتصادياً وحكومياً .. وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في ترسيخ النموذج الأخوي الحقيقي لهذه العلاقة .. والتي تمتد لأكثر من 60 عاماً بين الشعبين الشقيقين.. حفظ الله دولة الكويت .. وأدام عزها ومجدها بقيادة أميرها وعزيمة شعبها».