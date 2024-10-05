حمدان بن محمد يوجه بمنح الإقامة الذهبية للتربويين المتميزين

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمنح الإقامة الذهبية للتربويين المتميزين.

وقال سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) «في اليوم العالمي للمعلم، وجهنا بمنح الإقامة الذهبية للتربويين المتميزين الذين قدموا أداءً وإسهاماتٍ متميزة في منظومة التعليم الخاص في إمارة دبي … دبي تقدر جهودكم ودوركم في تشكيل العقول وزرع القيم، وأنتم شركاء في صنع مستقبل الإمارة بما يواكب طموحاتنا ويدعم أهداف استراتيجية التعليم E33».