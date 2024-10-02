سيف بن زايد: الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن المستدام في مختلف أنحاء العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، والفريق فيصل شاهكار، مستشار شرطة الأمم المتحدة، ونخبة من قادة الشرطة الأممية المشاركين في الورشة الثالثة بأبوظبي حول أداء شرطة الأمم المتحدة لرؤساء عناصر الشرطة.

وقال سمو الشيخ سيف بن زايد في حسابه بمنصة إكس: "في إطار رؤية دولة الإمارات لتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، سعدت بلقاء سعادة جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، وسعادة الفريق فيصل شاهكار، مستشار شرطة الأمم المتحدة، ونخبة من قادة الشرطة الأممية المشاركين في الورشة الثالثة بأبوظبي حول أداء شرطة الأمم المتحدة لرؤساء عناصر الشرطة، وتباحثنا حول الأهمية الحيوية لدور الشرطة الأممية في ترسيخ السلم المجتمعي على المستوى الدولي ومواجهة التحديات الإنسانية المعقدة، وأكدنا التزام الإمارات الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن المستدام في مختلف أنحاء العالم".