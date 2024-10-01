ولي عهد أبوظبي يلتقي في الدوحة رئيس مجلس الوزراء القطري

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي اليوم معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار زيارة سموّه الرسمية لقطر.



جرى، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة، ومواصلة ترسيخ التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو ولي عهد أبوظبي، ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية وذات الأولوية الوطنية، بما يحقق تطلعات قيادة البلدين، ويسهم في خدمة شعبيهما الشقيقين.

وأشاد سموّه ومعالي رئيس مجلس الوزراء القطري بعمق العلاقات التاريخية ومتانة روابط الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين.

حضر اللقاء كل من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة في أبوظبي ومعالي سيف سعيد غباش الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر، وعددٌ من كبار المسؤولين.