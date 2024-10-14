القوات الإسرائيلية تعزل شمال القطاع عن مدينة غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا محمود (غزة، لندن)

وسعت القوات الإسرائيلية نطاق توغلها في شمال قطاع غزة، ووصلت الدبابات إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة، حيث قال سكان إنها دكّت بعض المناطق في حي الشيخ رضوان، مما أجبر الكثير من الأسر على الفرار.

وقال سكان: إن القوات الإسرائيلية عزلت فعلياً مدن بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا في شمال القطاع عن مدينة غزة، ومنعت التنقل بين المنطقتين إلا بعد الحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية للأسر الراغبة في مغادرة المدن الثلاث انصياعاً لأوامر الإخلاء.

ويواجه نحو 200 ألف فلسطيني في منطقة جباليا بقطاع غزة خطر الموت، إما نتيجة قصف الاحتلال والاستهداف المباشر أو الجوع والعطش، في ظل حصار بري مستمر لليوم الثامن على التوالي.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني: إن قوات الاحتلال تحاصر جباليا لليوم الثامن على التوالي، والسكان هناك من دون ماء ولا طعام ولا مقومات للحياة، وأضاف أن الاحتلال لم يسمح للطواقم الطبية والدفاع المدني بالتزود بالوقود والمستلزمات الطبية، ما يؤثر سلباً على واقع المحاصرين.

وناشد الدفاع المدني المؤسسات الدولية بالقيام بواجبها الإنساني لحماية المواطنين في جباليا شمالي قطاع غزة.

ولليوم الثامن على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي هجوماً برياً على شمال غزة، يتركز في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن 11 شخصاً على الأقل قتلوا، بينهم ستة في منزل بمخيم البريج وسط القطاع.

في الأثناء، حذرت وكالات إغاثة دولية من إمكانية مواجهة نحو نصف سكان غزة خطر المجاعة الفعلية، في ظل توقف دخول الإمدادات الإنسانية بشكل كامل إلى مناطق بعينها من قطاع غزة، جراء تواصل العمليات العسكرية المكثفة.

وتتركز التحذيرات في الوقت الحاضر، على المناطق الواقعة في شمالي القطاع، والتي كشف مسؤولو إغاثة دوليون النقاب، عن أن حجم المساعدات الغذائية الموجهة إليها، تراجع بشكل مطرد على مدار الشهور الماضية، إلى أن وصل إلى مستوى الصفر تقريباً، قبل أقل من أسبوعين.

فبحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، انخفض عدد الشاحنات، التي تتولى إيصال هذه الإمدادات، إلى الجزء الشمالي من ذلك القطاع الفلسطيني المنكوب بالمعارك، من 700 شاحنة في أغسطس، إلى 400 خلال سبتمبر، قبل أن يتوقف دخول تلك المساعدات تماما، منذ مطلع أكتوبر الجاري.