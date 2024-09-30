عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الباراغواي في نيويورك

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي روبين راميرز ليزكانو وزير خارجية جمهورية الباراغواي، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ"79" للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حضر اللقاء، معالي غوستافو فيلاتي وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الباراغواي، والسفير محمد أبوشهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة، كما تطرقت المحادثات إلى التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية الباراغواي الصديقة، وبناء شراكة متميزة بين البلدين تدعم مصالحهما المتبادلة وأهدافهما التنموية.