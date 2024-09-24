الامارات | 3 محطات لـ «الوقاية من الإنهاك الحراري» بالشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ثلاث محطات جديدة ضمن حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض» الموجّهة للعمال والشركات التي انطلقت في يوليو الماضي تحت شعار «سلامتكم غايتنا»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والمحلي والخاص.

وكان من المقرر اختتام أنشطة الحملة بنهاية أغسطس الماضي إلا أنه تم تمديدها إلى سبتمبر الجاري، تجاوباً مع التفاعل الذي حققته منذ انطلاقها مع الشركات والعمال في مجالها الصحي والإنساني. وتشمل المحطات التي أنجزتها الوزارة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، واستفاد منها آلاف العمال في مواقع العمل بمدينة الشارقة والحمرية والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن خلال يوليو وأغسطس، إضافة إلى ثلاث محطات في المنطقة الحرة في الحمرية خلال سبتمبر الجاري.

ووفرت الحملة فحوصاً مجانية مثل قياس ضغط الدم، وقياس مستوى السكر في الدم، وفحص النظر وفحص الأسنان، إلى جانب توزيع مستلزمات الوقاية الشخصية والمواد الغذائية، والمياه والهدايا على الفئة المستهدفة.