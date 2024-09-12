الامارات | جامعات دبي تستعد لاستقبال آلاف الطلبة من أنحاء العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعدّ مؤسسات التعليم العالي وتنمية المهارات في مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية لاستقبال آلاف الطلاب من أنحاء العالم، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 لتزويد مواهب اليوم بما يلزم من معرفة ومهارات لتلبية احتياجات المستقبل.

وتهدف البرامج الأكاديمية الجديدة في مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، إلى توفير مجموعة من التخصّصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتنامية بشكل سريع، في ظلّ ما تقدّمه الابتكارات التكنولوجية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، من إمكانات اقتصادية واعدة في كل المجالات.

وتسهم هذه البرامج في تزويد الطلاب بما يلزم من مهارات لتلبية احتياجات المستقبل، ضمن القطاعات الناشئة التي تؤثر في مجالات مثل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المالية والأداء الرياضي.