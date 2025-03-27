أسعار الدواجن في الأسواق ليوم الخميس 27 مارس 2025: ما الجديد اليوم؟

الرياض - أميرة القحطاني - تعد أسعار الدواجن من أهم الموضوعات التي تهم المستهلكين في السوق المحلي،تتأثر هذه الأسعار بعدة عوامل اقتصادية، من بينها العرض والطلب، والتكاليف الإنتاجية، والتغيرات المناخية،في هذا المقال، سنستعرض أحدث المستجدات حول أسعار الدواجن بمختلف أنواعها، ونلقي نظرة شاملة على سوق الدواجن في ظل هذه المتغيرات،

استقرار أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا طفيفًا في الأسواق المصرية، وذلك وفقًا للتحديثات الأخيرة من بورصة الدواجن التي تشمل بيانات الأسواق والمزارع،تمثل أسعار الدواجن البلدية جزءًا كبيرًا من السوق، حيث يتابع الجميع كل جديد بشأن الأسعار لضمان أفضل الخيارات،توفر العديد من المواقع مثل “الأسبوع” معلومات مفصلة عن الأسعار بشكل يومي لتسهيل الوصول إلى المعلومات.

أسعار الفراخ اليوم

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء بين 98 جنيهًا و120 جنيهًا للكيلو،أما الفراخ البلدي، فقد بلغ سعرها حوالي 130.4 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر الكيلو من الرومي الأبيض ما بين 114 و115 جنيهًا،وفيما يتعلق بالرومي الأسمر، فكانت الأسعار تتراوح بين 134 و135 جنيهًا،يُظهر هذا التنوع في الأسعار كيف أن السوق يتفاعل مع العوامل المحيطة.

توزيع الأسعار على أنواع الدواجن

تختلف أسعار الدواجن بشكل عام، فعلى سبيل المثال، تراوحت أسعار كيلو الدواجن البلدية بين 110 جنيهات و160 جنيهًا،وصل سعر كيلو الأوراك الطازجة من روستي إلى نحو 130 جنيهًا في حين سجلت الأسعار لأوراك دجاج فريش تمري حوالي 190 جنيهًا،كانت أسعار الأوراك الطازجة متباينة حسب الوزن، حيث بلغ سعر الأوراك طازجة فرازة بوزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.

أسعار صدور الدجاج والأجزاء المختلفة

بالنسبة لأسعار صدور الدجاج، فقد سجلت نحو 290 جنيهًا للكيلو،كما بلغ سعر صدور دجاج بالعظم الطازجة بوزن 900 جرام نحو 145 جنيهًا، بينما سجل وزن الكيلو من صدور دجاج بالعظم نحو 180 جنيهًا،في حين تراوحت أسعار الدبابيس لتصل إلى 241 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

بالإضافة إلى الدواجن، تسجل أسعار البيض أيضًا أهمية خاصة في السوق،حيث يبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جنيهًا، وتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا،أما البيض الأبيض، فتكون أسعاره مشابهة تقريبًا، حيث يبلغ 145 جنيهًا جملة و150 جنيهًا للمستهلك،سجل سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وتباع للمستهلك بأسعار تتراوح حول 133 جنيهًا.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

تظهر أسعار الكتكوت الأبيض تباينًا أيضًا، حيث تتراوح أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات بين 49 و56.5 جنيهًا،أما في القطعان، فقد بلغ سعر الكتكوت ما بين 38 و38.5 جنيهًا،بينما سجل سعر الكتكوت الساسو والساسو بيور ما بين 13 و14 جنيهًا،إضافة إلى ذلك، يتراوح سعر الكتكوت البلدي الحر بين 6.5 و7 جنيهات، بينما تراوحت أسعار الكتكوت البلدي المشعر ما بين 6.75 و7.25 جنيهات،وأخيرا، يأتي الكتكوت الهجين الذي يتراوح سعره ما بين 8 و9 جنيهات.

على العموم، يعتبر متابعة أسعار الدواجن من الضروريات للمستهلكين لإجراء قراراتهم المستنيرة في الشراء،ينصح بمراقبة المستجدات في السوق والتغيرات المحتملة للأسعار،يتضح من المعلومات المذكورة أن أسعار الدواجن تعكس تفاعلات السوق مع متغيرات عدة،لذا، يُنصح دائمًا بالتوجه للمصادر الموثوقة للحصول على معلومات دقيقة حول الأسعار وأفضل العروض.