النجاح في مسلسل إش إش: محمد سامي يكشف أنه لن يثق في أي فنانة لهذا الدور سوى بوجودها

الرياض - أميرة القحطاني - تناقش هذه المقالة كواليس مشاركة الفنانة انتصار في مسلسل “إش إش” خلال رمضان 2025، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً ملحوظاً،يسلط المقال الضوء على تجربتها الفنية وكيف ساهمت مرجعيتها في تقديم دور “إخلاص”، بالإضافة إلى تأثير المخرج محمد سامي على أدائها،سيتناول المقال أيضًا تفاصيل عن أبطال العمل وتطورات الشخصيات الرئيسية، مما يثري الفهم حول صناعة الدراما المعاصرة وإبداع الفنانين في تقديم أعمال مميزة.

حيثيات المشاركة في مسلسل إش إش

تحدثت الفنانة انتصار عن الجوانب المختلفة لمشاركتها في مسلسل “إش إش”، والذي أصبح محط أنظار المتابعين في رمضان 2025،خلال لقائها ببرنامج “نجوم رمضان أقربلك”، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر “نجوم إف إم”، أوضحت انتصار أن مصدر إلهامها في تجسيد شخصية “إخلاص” يعود إلى تجربتها ومشاهدتها لعالم الراقصات في محافظة الإسكندرية،قالت “شفت هذا العالم في الأفراح والشوادر والمسارح، وكنت أحب مشاهدة الكواليس لأنه كان لدي شغف لمعرفة هذا العالم وتفاصيل الشخصيات فيه”.

المخزون الفني لشخصية إخلاص

أشارت انتصار إلى أن معرفتها السابقة بهذا العالم شكلت مخزوناً يمكنها من اداء الدور بشكل متميز،وأضافت بقولها “كل هذه الأمور شكلت تجربة غنية، وشخصية إخلاص كابوريا جاءت معبرة عن هذا العالم”،وأكدت بأن دورها في “إش إش” يعد محورياً، مشيرة إلى الترابط بين أحداث العمل وأهمية دورها في تطوير القصة،قالت “لولا مأساة إش إش، مكنش هيكون في مسلسل إش إش”،هذا التداخل المعقد بين الشخصيات والقصص جعل من العمل تجربة فنية متكاملة.

التعاون مع المخرج محمد سامي

أكدت انتصار أن ثقة المخرج محمد سامي في قدرتها على أداء هذا الدور كانت دافعاً كبيراً بالنسبة لها،حيث قالت “عندما جاء مسلسل إش إش، محمد سامي قالي إنتي ممثلة قوية وهتقدمي الدور بشكل جيد ولن أثق في أي فنانة في الدور ده غيرك”،هذه الكلمات زادت من شعورها بالمسؤولية ودفعتها لتقديم أفضل ما لديها في هذا العمل الدرامي الهام.

أبطال وصناع مسلسل إش إش

يشارك في بطولة مسلسل “إش إش” مجموعة من نجوم الفن مثل ماجد المصري، هالة صدقي، مي عمر، إدوارد، وغيرهم،مسلسل “إش إش” من تأليف وإخراج محمد سامي، حيث يجسد كل منهم دورًا مميزًا يساهم في نجاح العمل ويعكس قوة الأداء الجماعي لفريق العمل.

دور مي عمر في مسلسل إش إش

تُعتبر مشاركة الفنانة مي عمر في مسلسل “إش إش” محورية، حيث تؤدي دور راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، وهو دور يختلف عن الأدوار التي سبق وقدمتها،يتكون المسلسل من 30 حلقة، ويعرض العديد من المواقف والتحديات التي تواجهها الشخصيات.

آخر أعمال مي عمر

جدير بالذكر أن فيلم “الغربان” يعد آخر أعمال مي عمر، ومن المتوقع طرحه قريباً،الفيلم، الذي كتبه وأخرجه ياسين حسن، يتناول موضوعات تتعلق بالحرب العالمية الثانية،يتضمن العمل أيضاً مزيجاً من الأكشن والتشويق، حيث صُور جزء كبير من الفيلم في روسيا قبل اندلاع الأوضاع المتوترة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

أبطال فيلم الغربان

يضم فريق عمل الفيلم مجموعة من الفنانين المميزين، من بينهم عمرو سعد، عائشة بن أحمد، وعبد العزيز مخيون، إضافةً إلى العديد من الفنانين الروس والأجانب، مما يشير إلى تنوع العمل وقدرته على جذب اهتمام جمهور متنوع.

في نهاية المطاف، يمثل مسلسل “إش إش” نقطة تحول لمشاركة انتصار ومجموعة الفنانين معه، حيث تتجلى فيه الكثير من الملامح الإنسانية والثقافية،إن المجهودات المبذولة من جميع أفراد العمل تبرز التحديات التي تواجهها الصناعة الفنية، وتعكس التواصل الثقافي والدرامي في مجتمعنا،الانتقال بمثل هذه الأعمال إلى الشاشة، خاصة في أوقات مثل رمضان، يعكس قدرة الدراما على التأثير والتفاعل مع الجمهور.