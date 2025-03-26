أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 26 مارس 2025: البتلو بسعر مغري 400 جنيه!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر أسعار اللحوم من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس مدى استقرار الأسواق وجودة العرض والطلب،في هذا السياق، شهدت أسعار اللحوم خلال اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 حالة من الاستقرار، حيث حافظت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة على مستوياتها، مما يعكس توازن العرض والطلب في السوق المحلي،هذا البحث يتناول تفاصيل أسعار اللحوم، ويرصد تقلباتها في الأسواق المحلية، مما يوفر للقارئ فكرة واضحة عن الوضع الحالي.

أسعار اللحوم اليوم

ضمن جهود تقديم المعلومات الدقيقة لمتابعيها، تستعرض «الأسبوع» أسعار اللحوم بنوعيها المستوردة والبلدي،يعتبر هذا الحصول على الأسعار بشكل مستمر من الأمور الحيوية التي تسهم في توعية المستهلكين وتساعدهم في اتخاذ القرارات الصحيحة عند الشراء.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

بلغ سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا، بينما مادة اللحم المفروم البلدي سجلت نحو 370 جنيهًا،وفيما يتعلق بأسعار اللحوم البتلو، فقد تراوحت ما بين 350 و400 جنيه، مما يشير إلى استقرار الأسعار بشكل عام،كما سجلت الكبدة البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 270 و300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ لحوم وطنية

في المنافذ الوطنية، وصل سعر اللحم وش فخدة إلى 300 جنيه، وسجلت الموزة نحو 295 جنيهًا،ومن جهة أخرى، بلغ سعر عِرق الفلتو في هذه المنافذ نحو 350 جنيهًا، بينما سجل سعر الكيلو من اللحم البقري نحو 280 جنيهًا،وبالنسبة لأسعار البفتيك والاستيك، فقد كانت في حدود 325 جنيهًا لكل كيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا، بينما بلغ سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا لكل كيلو،وفيما يخص اللحم المفروم، فقد سجل 230 جنيهًا، في حين سجلت اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو، وسعر الكبدة بلغ 250 جنيهًا،تشير هذه الأسعار إلى تعدد الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، مما يبين قدرة السوق على تلبية احتياجاتهم.

في الختام، يتضح أن أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية تعكس حالة من الاستقرار النسبي، مع تنوع الأسعار بين أنواع اللحوم المختلفة،هذه البيانات تؤكد أهمية متابعة أسعار اللحوم لتوجيه استهلاك الأفراد ولتوفير معلومات موثوقة للمستهلكين،يبقى الأمل في تحسين وتطوير سوق اللحوم لتحقيق توازن أكبر ورفع مستوى الجودة، مما يعود بالنفع على الجميع.