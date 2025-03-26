أفلام عيد الفطر 2025: محمد رضوان يعلن عن دوره المثير في «فار بـ 7 ترواح»!

الرياض - أميرة القحطاني - يستعد الفنان محمد رضوان حاليًا للمشاركة في فيلمه الجديد بعنوان «فار بـ 7 ترواح»، والذي من المقرر أن يُعرض في موسم أفلام عيد الفطر لعام 2025،يسعى رضوان من خلال هذه المشاركة إلى خوض منافسة قوية مع مجموعة من الأعمال السينمائية الأخرى التي ستطرح خلال نفس الفترة،يتطلع الجمهور لهذه التجربة السينمائية الجديدة التي تجمع بين الكوميديا والإثارة.

في هذا السياق، قام محمد رضوان بمشاركة البوستر التشويقي لفيلمه عبر حسابه على إنستجرام، حيث علق قائلاً “فيلم العيد فار بـ 7 ترواح، كل سنة وأنتم طيبين وبخير وصحة وسعادة”، مما يعكس حماسه لهذا العمل ويرسخ فكرة احتفاله بالعيد من خلال هذا الفيلم.

تفاصيل فيلم «فار بـ 7 ترواح»

تمثل أحداث فيلم «فار بـ 7 ترواح» تجربة سينمائية فريدة تتضمن مجموعة من القصص المتنوعة التي ترسم خطوطًا كوميدية حول شخصيات متعددة،تدور القصة في إطار كوميدي، حيث تتعلق الأحداث بجثة غامضة تنتقل بين الشخصيات المختلفة، مما يخلق حالة من الفوضى المضحكة والمشوقة في حياتهم أثناء محاولتهم التخلص منها،إن الأسلوب الساخر في معالجة الموضوع يضيف بُعدًا مميزًا للعرض.

نجوم الفيلم

الفيلم يشهد مشاركة مجموعة متميزة من الفنانين، حيث يضم كوكبة من النجوم مثل الفنان محمد لطفي، والفنان سليمان عيد، والفنان محمد فتحي، والفنان أحمد فتحي، بالإضافة إلى الفنانة ندى موسى، والفنانة فرح الزاهد، والفنانة لينا صوفيا،كُتب الفيلم بواسطة الكاتب محمد فاروق شيبا، وتمت الإخراج بواسطة شادي علي، مما يعكس تعاونًا فنيًا متميزًا.

توقعات النجاح

مع وجود مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية في السوق، يتطلع فريق فيلم «فار بـ 7 ترواح» إلى جذب الجمهور وتحقيق نجاح كبير لدى عرضه،يلعب محمد رضوان دورًا محوريًا في هذا السياق، حيث يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة وموهبة مرموقة في عالم السينما،يتوقع العديد من النقاد والمشاهدين أن يحمل الفيلم طابعًا مميزًا ويحقق ردود فعل إيجابية من الجمهور.

إن فيلم «فار بـ 7 ترواح» يمثل خطوة جديدة في مسيرة محمد رضوان الفنية ويلقي الضوء على إبداعه وقدرته على تقديم محتوى مميز،من خلال المشاركة في هذا العمل، يُظهر رضوان التزامه بتقديم تجارب سينمائية جديدة وممتعة للجمهور،يجسد العمل نوعًا من التجدد في الأفلام الكوميدية، حيث يجتمع الممثلون حول فكرة واحدة رغم الاختلافات في قصصهم، مما يشكل نقطة انطلاق مثيرة في عالم السينما المصرية.

في الختام، يبدو أن فيلم «فار بـ 7 ترواح» يحمل في طياته الكثير من الوعود والتطلعات لتعزيز موقعه كأحد أبرز الأفلام في موسم عيد الفطر،من خلال الجمع بين مؤلفين مبدعين ومخرجين موهوبين، بالإضافة إلى طاقم العمل المتميز، من المتوقع أن يحقق الفيلم جماهيرية واسعة ونجاحًا في شباك التذاكر،يعد هذا العمل بمثابة منصة جديدة للفنان محمد رضوان لإثبات قدراته الفنية واستقطاب جمهور أكبر.