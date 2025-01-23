جميع كلمات أغاني برنامج خواطر وفيديوهات التتر لجميع المواسم

الرياض - أميرة القحطاني - قدّم برنامج خواطر الذي يقدمه الإعلامي أحمد الشقيري، العديد من الأناشيد والأغاني طوال العشر مواسم السابقة، حيث كانت تعرض الأغنية كتتر للبداية أو النهاية، وذلك لعدد من أفضل المنشدين في العالم العربي، مصحوبة بموسيقى خافتة غير مملة اعتادوا فيها التجديد المستمر في كل موسم.

وقد لاقت هذه الأناشيد رواجًا كبيرًا بين محبي البرنامج، كما لاقت إستحسان الكثيرين منهم في جميع المواسم، نظرًا لكونها تحمل هدفًا إيجابيًا منها، مثل الإلتزام بأخلاق الرسول صلَّ الله عليه وسلم وتحفيز الشباب ومساعدة الفقراء وتعمير الأوطان.

ولقد ساهم العديد من المنشدين الشهيرين في تقديم تتر البرنامج، ومنهم المنشد ماهر زين والمنشد أحمد بوخاطر الذين قدما أنشودتين لجزئين منه، وكذلك العديد من المنشدين الشهيرين في الوطن العربي مثل حمزة نمرة وحمود الخضر.

وهنا نقدم لكم كلمات جميع أغاني برنامج خواطر التي قُدمت في جميع المواسم الماضية، مصحوبةً بمقطع فيديو “الشارة” لتتر الأغنية على يوتيوب لجميع الأجزاء.

الجزء الأول 1: خواطر شاب – المنشد أحمد بوخاطر – 2005



جاري العمل على كتابة كلمات الأنشودة

أغنية الشارة على يوتيوب:

الجزء الثاني 2: أحمد بو خاطر – 2006



يارب من لي غيرك

أنت الرحيم بعبدك

فأرحم عبيدًا واقفًا

قد ذاب من فرط البكاء

فيك الرجاء لا يخيب

أنت الحليم والقريب

فرفعت كفي راجيًا

لا تطردني يا مجيب

الموسم الثالث 3: عبدالرحمن محمد – 2007

صلوا على خير الأنام

المصطفى بدر التمام

صلوا عليه وسلموا

يشفع لنا يوم الزحام

يا نفس طيبي باللقاء

يا عين قرّي أعينًا

هذا جمال المصطفى

أنواره لاحت لنا

الجزء الرابع 4: حدد هدفك – إبراهيم السعيد – 2008



أدعوك وكلي أملٌ أن تستجيب

وهمومي أغرقتني وفؤادي في نحيب

أنت ملجأي الوحيد .. إنني اليوم قريب

وذنوبي لاحقتني .. ربي قد خفت الوعيد

الموسم الخامس 5: خواطر في اليابان – حمود الخضر – 2009

الحكمة ضالة المؤمن

وبنوا الإسلام بها أولى

حيث تجدها فعليك بها

عنها أبدًا لا تتخلى

في القلب خواطر عن أمم

في واقعها قيمٌ مُثلى

في القلب خواطر عن مثل

بحضراتنا كانت أصلاً

من واجبنا أن نعرفها

عن قرب وبها نتحلى

قيم أوصى المختار بها

ولنا فيه المثل الأعلى

فتخيل لو نتمثلها

كم تصبح دنيانا أحلى

في القلب خواطر

الجزء السادس 6: إبراهيم الدواليبي – 2010

كنا للعلم منارة

وبنينا المجد بجدارة

فلكم طبٌ وعمارة

عمومٌ فنٌ وإدارة

كنا للناس قدوة

وصنعنا في الأرض حضارة

أصبحنا أوهنَ أمة

وأضعنا مجدًا وصدارة

ندمٌ حسرة وخسارة

حالنا يبكي بمرارة

بالعلم والإحسان

نضيء الكون كما كان

خواطر في القلب تنير

لنعود لزمن التفكير

فليبدأ عصرُ التعمير

فالكل شريك في التغيير

الموسم السابع 7: حلول – المنشد ماهر زين – 2011



سنحيا كرامًا بأوطاننا

ونبني من العدل مستقبلاً

نشارك تغررينا كلنا

على النفس ثورتنا أولاً

نفك قيود الهوى والفساد

وبالعلم ننهض في كل واد

وهذي خواطر جيل البناء

نريد بها رفعة للبلاد

سنبني إذا ما هدمنا العلل

ولا لسنا نقبل أي خلل

بإحساننا تستقيم الحياة

خواطر دعوة للعمل

الموسم الثامن 8: حمزة نمرة – 2012

لو يشكو القلب همومًا قد باتت فيه

تمحوها بسمة طفلٍ حين نلاقيه

ما أجمله قلبٌ يحملُ همَ أخيه

في العسر له يسرٌ .. في الحزن نواسيه

كن عونًا للناس دومًا

تنادينا .. خواطرنا

أجيال تحلمُ يومًا بعلى الأوطان

وشبابٌ يحملُ أملاً لبني الإنسان

نبني المجد لنرقى وليقوى البنيان

كن بالناس رحيمًا .. مد يدَ الإحسان

كن عونًا .. للناس دومًا

تنادينا .. خواطرنا

الجزء التاسع 9: أفلا يتفكرون – ماهر زين – 2013

متحدين نقف .. متفرقين نسقط

ميَزنا الله بأن لنا عقلاً يتفكر

ويهيمُ بأرجاءِ الدنيا .. كي يسعد فيها ويُعمِر

أوَلست ترى الإنسان بها دومًا يتغير

ما أروعَ عقلاً يستهدي .. يسألُ يتأملُ يتفكر

فخواطرنا من تلهمنا .. نور الإحسان لما نبصر

وفضولُ العلمِ يداعبنا .. وطموح الخير بها يكبر

سنبوح بكل خواطرنا .. من ظلمة جهل نتحرر

لحياةٍ أكثرُ إحسانًا .. نتأثر فيها ونؤثر

ميّزنا الله بأن لنا .. عقلاً يتدبرُ يتفكر

فخواطرنا تلهمنا .. ولإحسانٍ تنشدنا

ميّزنا الله بأن لنا .. عقلاً يتفكر

الموسم العاشر 10: اهدنا الصراط المستقيم – حسين الجسمي – 2014

نداءُُ منا إلينا يجوبُ خواطرنا

إن أحسنا أرحنا عتابَ ضمائرنا

ألسنا أحق بقلب سعيد

أما آن للروح أن تستعيد عهداً جديد

فما السير في الخير إلا اختيار

وما الخوض في الشر إلا خيار

إليك القرار

إذا لم نغير حالنا

إذ لم نغير أنفسنا

أسوة في كوننا

والله قدرها

كن أنت أول من يقيم

في نفسه عيشاً قويم

تُهدى الصراط المستقيم

بادر وغيرها

ستمضي قريباً بأمر القدر وتفدوا رفاة ويبقي الأثر

فلا تنتظر

من الآن قل ما تريد لغد

وحسن وغير إلى أقصي حد

هَلُم بجد

يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم

الموسم الحادي عشر 11: واستعمركم فيها – حمود الخضر – 2015

عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام “إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل”

ولآخر لحظة .. اصنع معروفًا واغرس فكرة

لا تيأس فالخير بنا فطرة

الله استعمرنا والأرض غدًا تشهد

فحصاد اليوم غراس الأمس

وغرس اليوم غدًا يُحصد

لا لا لم نخلق عبثًا حاشا

لا بل لنعمرها دنيا

لا لنمهد دربًا كي يأتي جيلٌ يستكملُ ما كانَ

لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا

أن نحيا في الكون كرامًا .. احسانٌ يتلُ الإحسانَ

لم نخلق عبثًا .. حاشا

وختامُ خواطرُ فلنأمل

لشباب اليوم غدًا أفضل

جيلٌ يمضي .. جيل يُكمل

ولآخر لحظة

ولآخر لحظة .. اصنع معروفًا واغرس فكرَ

لا تيأس فالخير بنا فطرة

الله استعمرنا