جميع كلمات أغاني برنامج خواطر وفيديوهات التتر لجميع المواسم

الرياض - أميرة القحطاني - قدّم برنامج خواطر الذي يقدمه الإعلامي أحمد الشقيري، العديد من الأناشيد والأغاني طوال العشر مواسم السابقة، حيث كانت تعرض الأغنية كتتر للبداية أو النهاية، وذلك لعدد من أفضل المنشدين في العالم العربي، مصحوبة بموسيقى خافتة غير مملة اعتادوا فيها التجديد المستمر في كل موسم.
وقد لاقت هذه الأناشيد رواجًا كبيرًا بين محبي البرنامج، كما لاقت إستحسان الكثيرين منهم في جميع المواسم، نظرًا لكونها تحمل هدفًا إيجابيًا منها، مثل الإلتزام بأخلاق الرسول صلَّ الله عليه وسلم وتحفيز الشباب ومساعدة الفقراء وتعمير الأوطان.
ولقد ساهم العديد من المنشدين الشهيرين في تقديم تتر البرنامج، ومنهم المنشد ماهر زين والمنشد أحمد بوخاطر الذين قدما أنشودتين لجزئين منه، وكذلك العديد من المنشدين الشهيرين في الوطن العربي مثل حمزة نمرة وحمود الخضر.
وهنا نقدم لكم كلمات جميع أغاني برنامج خواطر التي قُدمت في جميع المواسم الماضية، مصحوبةً بمقطع فيديو “الشارة” لتتر الأغنية على يوتيوب لجميع الأجزاء.
الجزء الأول 1: خواطر شاب – المنشد أحمد بوخاطر – 2005
جاري العمل على كتابة كلمات الأنشودة
أغنية الشارة على يوتيوب:
الجزء الثاني 2: أحمد بو خاطر – 2006
يارب من لي غيرك
أنت الرحيم بعبدك
فأرحم عبيدًا واقفًا
قد ذاب من فرط البكاء
فيك الرجاء لا يخيب
أنت الحليم والقريب
فرفعت كفي راجيًا
لا تطردني يا مجيب
الموسم الثالث 3: عبدالرحمن محمد – 2007
صلوا على خير الأنام
المصطفى بدر التمام
صلوا عليه وسلموا
يشفع لنا يوم الزحام
يا نفس طيبي باللقاء
يا عين قرّي أعينًا
هذا جمال المصطفى
أنواره لاحت لنا
الجزء الرابع 4: حدد هدفك – إبراهيم السعيد – 2008
أدعوك وكلي أملٌ أن تستجيب
وهمومي أغرقتني وفؤادي في نحيب
أنت ملجأي الوحيد .. إنني اليوم قريب
وذنوبي لاحقتني .. ربي قد خفت الوعيد
الموسم الخامس 5: خواطر في اليابان – حمود الخضر – 2009
الحكمة ضالة المؤمن
وبنوا الإسلام بها أولى
حيث تجدها فعليك بها
عنها أبدًا لا تتخلى
في القلب خواطر عن أمم
في واقعها قيمٌ مُثلى
في القلب خواطر عن مثل
بحضراتنا كانت أصلاً
من واجبنا أن نعرفها
عن قرب وبها نتحلى
قيم أوصى المختار بها
ولنا فيه المثل الأعلى
فتخيل لو نتمثلها
كم تصبح دنيانا أحلى
في القلب خواطر
الجزء السادس 6: إبراهيم الدواليبي – 2010
كنا للعلم منارة
وبنينا المجد بجدارة
فلكم طبٌ وعمارة
عمومٌ فنٌ وإدارة
كنا للناس قدوة
وصنعنا في الأرض حضارة
أصبحنا أوهنَ أمة
وأضعنا مجدًا وصدارة
ندمٌ حسرة وخسارة
حالنا يبكي بمرارة
بالعلم والإحسان
نضيء الكون كما كان
خواطر في القلب تنير
لنعود لزمن التفكير
فليبدأ عصرُ التعمير
فالكل شريك في التغيير
الموسم السابع 7: حلول – المنشد ماهر زين – 2011
سنحيا كرامًا بأوطاننا
ونبني من العدل مستقبلاً
نشارك تغررينا كلنا
على النفس ثورتنا أولاً
نفك قيود الهوى والفساد
وبالعلم ننهض في كل واد
وهذي خواطر جيل البناء
نريد بها رفعة للبلاد
سنبني إذا ما هدمنا العلل
ولا لسنا نقبل أي خلل
بإحساننا تستقيم الحياة
خواطر دعوة للعمل
الموسم الثامن 8: حمزة نمرة – 2012
لو يشكو القلب همومًا قد باتت فيه
تمحوها بسمة طفلٍ حين نلاقيه
ما أجمله قلبٌ يحملُ همَ أخيه
في العسر له يسرٌ .. في الحزن نواسيه
كن عونًا للناس دومًا
تنادينا .. خواطرنا
أجيال تحلمُ يومًا بعلى الأوطان
وشبابٌ يحملُ أملاً لبني الإنسان
نبني المجد لنرقى وليقوى البنيان
كن بالناس رحيمًا .. مد يدَ الإحسان
كن عونًا .. للناس دومًا
تنادينا .. خواطرنا
الجزء التاسع 9: أفلا يتفكرون – ماهر زين – 2013
متحدين نقف .. متفرقين نسقط
ميَزنا الله بأن لنا عقلاً يتفكر
ويهيمُ بأرجاءِ الدنيا .. كي يسعد فيها ويُعمِر
أوَلست ترى الإنسان بها دومًا يتغير
ما أروعَ عقلاً يستهدي .. يسألُ يتأملُ يتفكر
فخواطرنا من تلهمنا .. نور الإحسان لما نبصر
وفضولُ العلمِ يداعبنا .. وطموح الخير بها يكبر
سنبوح بكل خواطرنا .. من ظلمة جهل نتحرر
لحياةٍ أكثرُ إحسانًا .. نتأثر فيها ونؤثر
ميّزنا الله بأن لنا .. عقلاً يتدبرُ يتفكر
فخواطرنا تلهمنا .. ولإحسانٍ تنشدنا
ميّزنا الله بأن لنا .. عقلاً يتفكر
الموسم العاشر 10: اهدنا الصراط المستقيم – حسين الجسمي – 2014
نداءُُ منا إلينا يجوبُ خواطرنا
إن أحسنا أرحنا عتابَ ضمائرنا
ألسنا أحق بقلب سعيد
أما آن للروح أن تستعيد عهداً جديد
فما السير في الخير إلا اختيار
وما الخوض في الشر إلا خيار
إليك القرار
إذا لم نغير حالنا
إذ لم نغير أنفسنا
أسوة في كوننا
والله قدرها
كن أنت أول من يقيم
في نفسه عيشاً قويم
تُهدى الصراط المستقيم
بادر وغيرها
ستمضي قريباً بأمر القدر وتفدوا رفاة ويبقي الأثر
فلا تنتظر
من الآن قل ما تريد لغد
وحسن وغير إلى أقصي حد
هَلُم بجد
يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم
الموسم الحادي عشر 11: واستعمركم فيها – حمود الخضر – 2015
عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام “إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل”
ولآخر لحظة .. اصنع معروفًا واغرس فكرة
لا تيأس فالخير بنا فطرة
الله استعمرنا والأرض غدًا تشهد
فحصاد اليوم غراس الأمس
وغرس اليوم غدًا يُحصد
لا لا لم نخلق عبثًا حاشا
لا بل لنعمرها دنيا
لا لنمهد دربًا كي يأتي جيلٌ يستكملُ ما كانَ
لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا
أن نحيا في الكون كرامًا .. احسانٌ يتلُ الإحسانَ
لم نخلق عبثًا .. حاشا
وختامُ خواطرُ فلنأمل
لشباب اليوم غدًا أفضل
جيلٌ يمضي .. جيل يُكمل
ولآخر لحظة
ولآخر لحظة .. اصنع معروفًا واغرس فكرَ
لا تيأس فالخير بنا فطرة
الله استعمرنا
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