رقم خدمة عملاء اتصالات مصر المجاني 2025

الرياض - أميرة القحطاني - شركة اتصالات مصر من أكبر مزودي خدمة الاتصالات في جمهورية مصر و الشرق الأوسط، فمذ بدية خدمتها على الأراضي المصرية في عام 2006 اجتذبت أكثر من 15 مليون مصري حسب التصريحات الرسمية، لتقدم بذلك خدمات الاتصالات بالتقنيات الحديثة و التكنولوجيا المتطورة، كما أن شركة الاتصالات تقدم خدمة الاتصال بالإنترنت فائق السرعة عن طريق تقنية الـ 4G و التي تعتبر أكثر تطورا من خدمة 3G.

تقدم شركة اتصالات خدمات عديدة في مصر إلى جانب خدمة الاتصالات، فقد قدمت من قبل خدمة عملاء اتصالات بحجز الأرقام التي مكنت المشتركين من الحصول على أرقام معينة حسب الطلب، هذه الخدمة لوحدها جذبت نص مليون مشترك، حيث استفادت منها الشركات و الأشخاص ذوي الأعمال الحرة، كذلك أتى حجز الأرقام للترفيه و التسلية، فيمكنك حجز رقم بتاريخ ميلادك أو بشكل مميز.

من أهم خدمات اتصالات مصر هي خدمة الإنترنت ADSL و التي دشنتها الشركة بعد الاستحواذ على شركتي Nile On Line و EgyNet المخولتان في تقديم خدمة الإنترنت عالي السرعة في مصر، هذا ما أضاف لشركة اتصالات وزن كبير في السوق المصرية فحضت اتصالات بذلك على رضى المشتركين بسبب تنوع الخدمات.

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خدمة عملاء اتصالات من أهم المهام المنوط بها فريق عمل الشركة، فهذه الخدمة هي الواجهة التي تربط بين الشركة و المشتركين، و خلال سنوات التشغيل عُرفت شركة اتصالات مصر بخدمتها ذات الجودة العالية و طاقم عملها الكفء، و كأي شركة كبيرة في المنطقة توجب على اتصالات مصر تقديم خدمة عملاء ممتازة لتنافس الشركات الأخرى مثل فودافون، إليكم أرقامها.

أرقام خدمة عملاء اتصالات

– خدمة عملاء اتصالات موبايل: اتصل على 333، ثم اختر اللغة العربية، بعدها اضغط الرقم 0.

– خدمة عملاء اتصالات الأرضي: اتصل على 16511.

– رقم الدعم الفني: 02/35346333 أو 02/35346377.

أكواد و أرقام خدمات اتصالات مصر

الأرقام المختصرة و الأكواد مهمة جداً لتفعيل الخدمات و معرفة الرصيد، و لكن من الصعب حفظها و تذكرها، فنظراً لأهمية هذه الأرقام و الأكواد لعملاء شركة اتصالات مصر، أحببنا أن نجمعها و نعرضها لكم هنا بشكل مرتب و جميل، بحيث يسهل عليكم العثور على مبتغاكم، و لنكون دائماً مرجعاً تترددون عليه متى احتجتم.

الخدمة الكود / الرقم لمعرفة رصيدك اطلب *555# (مجاناً) أو اتصل على 555 (19 قرش) لشحن رصيدك اطلب *556*الكود الشحن# أو اتصل على 555 لمعرفة رقم موبايلك اتصل على 555 للاتصال على حساب الغير اطلب #رقم الموبايل خدمة سلفنى شكراً اطلب *911# لارسال كلمنى شكراً (Please, Call Me) اطلب *111*رقم الموبايل# (رسالتين مجاناً / يوم) لتحويل الرصيد (عملاء الكارت) اطلب *557*رقم الموبايل*المبلغ المراد تحويله# لتحويل الرصيد (عملاء الخط) اطلب #770* تفعيل خدمات الانترنت ارسل رسالة فارغة إلى الرقم 250 (مجاناً) لمعرفة استهلاكك الحالى من الانترنت اطلب *558*5# (مجاناً) لمعرفة نظامك و تفاصيله اتصل على 555 لتحويل نظامك اتصل على 525 (29 قرش) دفع الفواتير اتصل على #404* لمعرفة المزيد عن عروض اتصالات اتصل على 500 (مجاناً)

أرجوا أن تكون أرقام خدمة عملاء اتصالات و الأكواد قد أفادتكم، لأي استفسار لا تترددوا بترك تعليق في الأسفل، ولا تبخلوا علينا بالنصح و الإرشاد، فاقتراحاتكم لها مَسْمَعٌ عندنا.