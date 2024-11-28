الرياض - أميرة القحطاني - في بعض الأحيان يمكن أن تجد نفسك مشتركًا في العديد من الخدمات المدفوعة على خط فودافون الخاص بك، مما يؤدي إلى انخفاض رصيدك بشكل غير متوقع، ولحل هذه المشكلة يمكن للمستخدمين الاستفادة من أكواد إلغاء الخدمات المقدمة من فودافون، ونقدم لكم أكواد إلغاء الخدمات المختلفة المتاحة للمستخدمين على خط فودافون وكيفية استخدامها.
أكواد إلغاء جميع خدمات فودافون
*155#
هذا الكود يمكن استخدامه لإلغاء جميع الخدمات المفعلة على الخط، بما في ذلك الباقات والخدمات الإضافية، بعد إدخال الكود ستظهر رسالة تؤكد إلغاء جميع الخدمات المفعلة.
أكواد إلغاء باقات الإنترنت في فودافون
*200#
يتيح هذا الكود للمستخدمين إلغاء جميع الباقات المفعلة على الخط، بما في ذلك باقات الإنترنت.
2001#
يمكن استخدام هذا الكود لإلغاء باقة الإنترنت المفعلة على الخط.
أكواد إلغاء الخدمات الإضافية
*777#
يستخدم هذا الكود لإلغاء جميع الخدمات الإضافية المفعلة على الخط، مثل الرسائل القصيرة المدفوعة وخدمة الاشتراكات الشهرية.
7771#
يمكن استخدام هذا الكود لإلغاء خدمة الاشتراكات الشهرية على الخط.
7772#
كود لإلغاء الرسائل القصيرة المدفوعة على الخط.
بالإضافة إلى الأكواد المذكورة أعلاه، يمكن استخدام الأكواد التالية لإلغاء خدمات محددة على خط فودافون:
*69#
كود لإلغاء جميع الرسائل القصيرة المدفوعة التي تم إرسالها على الخط.
691#
كود لإلغاء رسالة قصيرة مدفوعة محددة على الخط.
أكواد إلغاء خدمات فودافون للاتصال الدولي
*100#
كود لإلغاء جميع الخدمات الدولية المفعلة على الخط، بما في ذلك المكالمات والرسائل الدولية.
1001#
كود لإلغاء خدمة المكالمات الدولية المفعلة على الخط.
1002#
كود لإلغاء خدمة الرسائل الدولية المفعلة على الخط.
أكواد إلغاء خدمات الاشتراكات المجانية
*600#
كود لإلغاء جميع الاشتراكات المجانية المفعلة على الخط.
توفر فودافون لمستخدميها العديد من الأكواد لإدارة الخدمات المفعلة على خطوطهم، باستخدام هذه الأكواد يتحكم المستخدمون في اشتراكاتهم وتقليل المخاطر المتعلقة بانخفاض الرصيد بشكل غير متوقعن التأكد من استخدام الأكواد الصحيحة لإلغاء الخدمات المطلوبة وتجنب الحدوث أي أخطاء غير مرغوب فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر أكواد فودافون إلغاء الخدمات لجعل حياتك أسهل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.