أكواد فودافون إلغاء الخدمات لجعل حياتك أسهل

الرياض - أميرة القحطاني - في بعض الأحيان يمكن أن تجد نفسك مشتركًا في العديد من الخدمات المدفوعة على خط فودافون الخاص بك، مما يؤدي إلى انخفاض رصيدك بشكل غير متوقع، ولحل هذه المشكلة يمكن للمستخدمين الاستفادة من أكواد إلغاء الخدمات المقدمة من فودافون، ونقدم لكم أكواد إلغاء الخدمات المختلفة المتاحة للمستخدمين على خط فودافون وكيفية استخدامها.

أكواد إلغاء جميع خدمات فودافون

*155#

هذا الكود يمكن استخدامه لإلغاء جميع الخدمات المفعلة على الخط، بما في ذلك الباقات والخدمات الإضافية، بعد إدخال الكود ستظهر رسالة تؤكد إلغاء جميع الخدمات المفعلة.

أكواد إلغاء باقات الإنترنت في فودافون

*200#

يتيح هذا الكود للمستخدمين إلغاء جميع الباقات المفعلة على الخط، بما في ذلك باقات الإنترنت.

2001#

يمكن استخدام هذا الكود لإلغاء باقة الإنترنت المفعلة على الخط.

أكواد إلغاء الخدمات الإضافية

*777#

يستخدم هذا الكود لإلغاء جميع الخدمات الإضافية المفعلة على الخط، مثل الرسائل القصيرة المدفوعة وخدمة الاشتراكات الشهرية.

7771#

يمكن استخدام هذا الكود لإلغاء خدمة الاشتراكات الشهرية على الخط.

7772#

كود لإلغاء الرسائل القصيرة المدفوعة على الخط.