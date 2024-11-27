رقم خدمة عملاء فودافون المجاني Vodafone

الرياض - أميرة القحطاني - فودافون من أكثر الشركات البريطانية نجاحًا حول العالم ذات الانتشار الواسع في دول متفرقة منها مصر، تقدم فودافون خدمات الاتصالات و الإنترنت لأكثر من 25 مليون عميل مصري بطاقم قوامه 6000 موظف من أبناء مصر، شركة الاتصالات الرائدة Vodafone أثبتت نفسها في سوق الاتصالات المصري عن طريق تقديم خدمة عملاء فودافون ممتازة ترقى إلى المستوى التي يتطلع إليه العميل، كما أن إجراء المكالمات و ارسال رسائل SMS يتمتع بدقة و جودة عالية و الأهم أن أسعار فودافون مناسبة نوعا ما.

هناك العديد من الخدمات التي تقدمها فودافون لمشتركيها، منها خدمة الاتصالات الكاملة التي تشمل نقل الصوت و الصورة بين المشتركين في الشبكة و غيرهم، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت ADSL و خدمة 4G Broadband، كما أن فودافون لم تكتفي بهذه الخدمات فقط بل أضافت خدمة التحويل النقدي بالتعاون مع بنك HSBC و الذي يسمح بتحويل الأموال في مصر عبر الهاتف، و يتم سحب النقود عن طريق بطاقة فودافون كاش بكل سهولة.

أنظر أيضا: رقم خدمة عملاء اتصالات

الشركات الناجحة توفر خدمة عملاء بمستوى راقي لخدمة المشتركين، فودافون من أنجح الشركات لذلك فهي تهتم بعملائها بشكل كبير، مما دفع بها إلى تخصيص رقم مجاني خاص لـ خدمة عملاء فودافون يمكن للمشتركين الاتصال عليه بكل سهولة:

رقم خدمة عملاء فودافون

– موبايل: اتصل على 888 ثم اختر اللغة العربية، بعدها اضغط رقم 0.

– الأرضي/الثابت: اتصل على 16888 ثم اكمل البيانات، بعدها اضغط على رقم 0.

– الرقم الدولي: للتواصل مع خدمة العملاء من خارج مصر اتصل على 0101888888.

ملاحظة: سعر المكالمة هو 50 قرشاً للدقيقة.

أكواد و أرقام خدمات فودافون

نتيجة لكثرة الطلبات التي وردتنا لارفاق تفاصيل أكثر عن الأرقام المختصرة بالإضافة لخدمة عملاء فودافون مثل أرقام شحن الرصيد، و الأرقام الجديدة لخدمات فودافون، كذلك إلغاء الخدمات، قررنا تحديث المقال بالمعلومات التي تطلبونها، فنحن في خدمتكم دائماً.

ملاحظة: الأكواد تكتب من اليسار إلى اليمين (و من الأسفل إلى الأعلى).

الخدمة الرقم / الكود الاستعلام عن الرصيد #1*868* شحن الرصيد # كود الشحن *858* تحويل الرصيد # المبلغ * الرقم المراد التحويل له *2*868* كلمني شكراً (اتصل بي) # الرقم المراد الاتصال به *505* سلفني شكراً #3*868* سلفني 3 جنية *#3 معرفة من اتصل بك بعد ايقاف تشغيل الموبايل *150# معرفة الساعة و التاريخ #100* تفعيل خدمة موبايل انترنت #4*888* تفعيل الانتظار #43* تحويل جميع المكالمات إلى رقم آخر #67* الرقم المراد تحويل المكالمات إليه *

الخدمات الأخرى

هنا أكواد للخدمات العامة التي توفرها شركة فودافون لعملائها، لا تنسى أنه لإدخال الأكواد بشكل صحيح يجب عليك كتابتها من اليسار إلى اليمين (و من الأعلى إلى الأسفل -في حالة ظهرت كسطور على شاشات الموبايل-)، مع تبديل الحقول بالأرقام المطلوبة، (مثال:“#كود الشحن*858*” إذن نكتبه هكذا في الموبايل “#000033332222*858*” ثم نضغط على زر ادخال “اتصال” ).

الخدمة الرقم / الكود عروض فودافون 800 قائمه خدمات فودافون إكسبريس #888* تفعيل خدمة التجوال الدولي #5*888* تفعيل فودافون لايف #4*888* تفعيل خدمه الإحتفاظ بالمكالمات #3*888* لمعرفه قيمه الفاتوره #1*888* لمعرفه قيمه المكالمات بعد آخر فاتوره #2*888* تفعيل الخطوط الجديده ومعرفه الصلاحيه 848 لتجديد إشتراك الكنترول السنوى 822 للتحويل ومعرفه المزيد عن بيزنس كنترول 899 للتحويل من نظام إلى نظام أخر 880 للإستفسار عن فودافون كاش (Vodafone Cash) 6001 تفعيل خدمه أهم خمسه 5005 لمعرفه نقاط Vodafone One أو استبدال الدقائق 818 للإستفسار عن خدمه ADSL الدونلودرز 2828

إلغاء خدمات فودافون

هل سبق و أن اشتركت في أحدى خدمات فودافون -بالخطأ- و تفاجأت بعدها بأن الشركة تحاسبك شهرياً/يومياً على الرسائل التي تصلك؟ أو أنك اشترك في خدمة إلا أنها لم تنل رضاك ؟هذه المشكلة تحدث كثيراً، لذا ليكم الطرق الصحيحة لإلغاء الاشتراك في خدمات فودافون.

إلغاء الخدمات عن طريق موقع فودافون، قم بستجيل الدخول إلى حسابك في موقع فودافون و ستجد كل الخدمات التي قمت بالاشتراك بها، ما عليك بعدها إلا اختيار الخدمات التي ترغب في إلغاءها.

إذا لم يكن لديك حساب في موقع فودافون فيمكنك إنشاء واحد من هنا [إنشاء حساب في موقع فودافون].

. اتصل على 9999، إذا لم تكن الخدمة موجودة في الموقع أو كنت لا ترغب في تسجيل حساب على موقع فودافون، فيمكنك حينها الاتصال على هذا الرقم (9999) و إلغاء أي خدمة من الخدمات التي اشتركت بها (سعر المكالمة: 1.50 جنية/دقيقة) .

. “مفيش فايدة ؟!”، حسناً جرب الاتصال على خدمة عملاء فودافون لطلب إلغاء الخدمات (اتصل من الموبايل على 888 او من الهاتف الأرضي على 16888).

ختاماً، نرجوا أن تكون أرقام خدمة عملاء فودافون و الأكواد التي جمعناها في هذا المقال مفيدة لكم كمشتركين في شركة فودافون، لأي استفسار أو سؤال يمكنكم كتابة تعليق في الأسفل.