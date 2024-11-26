اظهري في أفضل صورة دائمًا .. مكونات طبيعية لترطيب وتقشير البشرة في المنزل وأهم نصائح العناية بالبشرة

الرياض - أميرة القحطاني - يمكنك العناية بالبشرة وتبيضها في المنزل بكل سهولة ودون الحاجة إلى استخدام مستحضرات تجميل باهظة الثمن، وذلك من خلال استخدام بعض العناصر الطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة وترطيبها، وفيما يأتي سنعرض أكثر من طريقة فعالة لتبيض البشره، بالإضافة إلى الخطوات اليومية التي يلزم القيام بها للحفاظ على البشرة.

العناية بالبشرة وتبيضها

العناية بالبشرة لا تحتاج سوى إتباع روتين يومي يساعدك على تنظيف البشره من الشوائب التي تضر بها، وفيما يلي أبرز وسيلة للإهتمام بالبشرة:

تطهير البشرة: هذه الخطوة تساعدك في الحفاظ على نعومة البشرة، بجانب منع انسداد المسام، ويمكنك استخدام ماء الورد كغسول طبيعي للبشرة يستخدم مرتين يومياً في الصباح والمساء.

ترطيب البشرة: يفضل استخدام نوع كريم يناسب بشرتك، حيث يعمل المرطب على منع جفاف الجلد ويؤخر علامات الشيخوخة، ويمكنك استخدام زيت الزيتون أو زيت جوز الهند كمرطب طبيعي للبشرة.

تقشير البشرة: يعمل التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة ويمنحك بشرة صافية وأكثر نضارة، ويفضل استخدام المقشر الذي يحتوي على مادة ألفا هيدروكسي ويستخدم من مرة إلى مرتين فقط كل أسبوع.

مكونات طبيعية مفيدة للعناية بالبشرة

يوجد العديد من المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة ومن أبرزها ما يلي:

العسل: يحتوي على خصائص الترطيب التى تحتاج إليها البشرة كما إنه يساعد في تطهير والتئام الجروح، يقلل من ظهور الندبات، كما إنه يقلل الإصابة بالطفح الجلدي أو الحساسية.

زيت جوز الهند: مضاد للفيروسات والجراثيم، كما أنه مضاد للأكسدة ويخلص الجلد من الخلايا الميتة، كما إنه يحمي من حروق الشمس.

الخيار: يحتوي الخيار على أنزيمات نشطة تحارب حساسية وانتفاخ الجلد، ويزيد من نسبة ترطيبه.

زيت الزيتون: هو أفضل الزيوت الطبيعية المرطبة التي يتم استخدامها بكثرة وخاصة في الوصفات الطبيعية.

نصائح للعنايه بالبشره

يفضل تنفيذ النصائح التالية للعناية بالبشرة في المنزل: