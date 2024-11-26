بخطوات بسيطة وسهلة .. طريقة وشروط فتح حساب اونلاين في بنك الخرطوم وأهم مميزات الخدمة

الرياض - أميرة القحطاني - يعد بنك الخرطوم واحد من أهم المؤسسات المصرفية في السودان، حيث يتميز بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة وشاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، ومن بين اهم خدماته توفير إمكانية فتح الحسابات البنكية بسهولة وسرعة، مما يتيح للعملاء الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، مثل الإيداع، السحب، الحوالات المحلية والدولية، وإدارة الأموال بكفاءة.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم

يمكنك فتح حساب في بنك الخرطوم بسهولة عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

افتح موقع بنك الخرطوم.

اضغط على تسجيل جديد وأدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، وتاريخ الميلاد.

اختر نوع الحساب الذي ترغب في فتحه (حساب جاري، حساب توفير، حساب تجاري، إلخ).

أدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

قم برفع المستندات المطلوبة مثل نسخة من الهوية الوطنية، إثبات الدخل، وصورة شخصية.

بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على زر إرسال الطلب.

الشروط المطلوبة لفتح الحساب

لمعرفة شروط فتح حساب في بنك الخرطوم تابع ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سوداني الجنسية أو حاصل على إقامة في السودان.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول.

تقديم مستند يثبت دخل المتقدم.

إيداع مبلغ أولي لا يقل عن 10,000 جنيه.

مميزات الخدمة الإلكترونية

الخدمات الإلكترونية توفر العديد من المميزات التي تجعلها خيار مفضل للكثيرين، ومن اهم مميزات الخدمة الإلكترونية ما يلي: