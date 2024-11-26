نايل سات وعرب سات .. تردد قناة ماجد للأطفال الجديد 2024 وطريقة ضبطها على الرسيفر

الرياض - أميرة القحطاني - تعد قناة ماجد واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى متنوعًا يهدف إلى ترفيه الأطفال وتعليمهم في نفس الوقت، تعرض القناة مجموعة من البرامج الترفيهية والدرامية، بالإضافة إلى أفلام الرسوم المتحركة والبرامج التربوية التي تحفز الإبداع وتنمي مهارات الأطفال ومع تحديث تردداتها بشكل دوري لضمان أفضل جودة بث، يبحث العديد من المتابعين عن تردد قناة ماجد للاستمتاع بمحتواها المميز الذي يناسب كافة الأعمار.

محتوى قناة ماجد للأطفال

قناة ماجد للأطفال تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تستهدف الأطفال، ومن محتوى القناة ما يلي:

كسلان مسلسل كرتوني يتناول مغامرات شخصية كسلان الطيبة القلب، الذي يحاول دائمًا تنفيذ أفكار ومشاريع جديدة، ولكن غالبًا ما يفشل بسبب كسله وقلة تركيزه.

النقيب خلفان مسلسل كرتوني يتابع مغامرات النقيب خلفان وفريقه في حل الجرائم والمشاكل المختلفة، مما يعزز قيم التعاون والعمل الجماعي.

مع أمونة برنامج تعليمي يشرح للأطفال مفاهيم مختلفة بطريقة مبسطة وممتعة، مثل الاستدامة والممارسات البيئية الجيدة.

سوالف صغار برنامج ترفيهي يتناول مواضيع مختلفة تهم الأطفال ويقدمها بطريقة مرحة ومسلية.

زكية الذكية فيلم كرتوني يتناول مغامرات زكية الذكية في مواجهة التحديات المختلفة، مما يعزز قيم الذكاء والشجاعة لدى الأطفال.

تردد قناة ماجد الجديد 2024

لمعرفة تردد قناة ماجد للأطفال لعام 2024 تابع ما يلي:

على النايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

على العرب سات:

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

كيفية ضبط قناة ماجد على الرسيفر

لضبط قناة ماجد على الرسيفر، يمكنك اتباع الخطوات التالية: