الحرامي سرق لولو … اضبط تردد قناة وناسة الجديد تحديث 26/11/2024 أفضل قنوات الأطفال المسلية وخلى أطفالك تدعيلك

الرياض - أميرة القحطاني - تردد قناة وناسة الجديد 2024 هو أهم ما يتم البحث عنه بشكل يومي من الباحثين على افضل قنوات الأطفال من أجل تقديم وسائل التسلية والمتعة لأصحابهم، حيث تقدم قناة وناسة Wanasa channel اغاني ممتعة مثل الحرامي سرق لولو، لولو الشطورة، وينك يالولو، ياشرطة حرامي، يلا تنام، هالصيصان، بيب بيب، وغيرها من الأغاني الطفولية الجميلة معشوقة الأطفال في مصر والسعودية والأردن والكويت وتونس والجزائر والعراق واليمن والبحرين ولبيا وعمان والإمارات وسوريا ولبنان وقطر وغيرها من الدول التي تعشق صغارها قناة وناسة وتضعها ضمن قائمة القنوات المفضلة لديها.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

قناة وناسة هي قناة مجانية تقدم الاغاني والبرامج الخاصة بالأطفال باللغة العربية وهي ملك للمطرب السعودي راشد الماجد وتتبع مجموعة قنوات ام بي سي السعودية، وقد تم انطلاق القناة في 3 يوليو 2007 من خلال حفل ساهر أقامه الماجد ودعي خلاله العديد والعديد من نجوم الفن والصحفيين وبعض الشخصيات الهامة، وتبث القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي بدر سات والقمر الصناعي عرب سات، وقد قدم الماجد خلال افتتاح القناة مجموعة من أفضل اغانيه وقام بعض الفنانين المدعويين أيضا بمشاركته ببعض اغانيهم كدعم له وللقناه التي حققت نجاحا ساحقا في في فترة زمنية قصيرة واصبحت تحقق الآن نسبة مشاهدة مرتفعة جدا، وتردد القناة كالتالي:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

قائمة افضل قنوات الأطفال

أما بالنسبة لأفضل قنوات الأطفال لتوسيع دائرة القنوات لطفلك فسوف نخبركم الآن بأبرز القنوات التي من المؤكد ستنول رضا وأعجاب اطفالك لتعطيهم خيارات وقاعدة كبيرة للتسلية في المنزل: