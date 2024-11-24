كود معرفة رقم الهاتف من الشركات الأربعة 2025 (فودافون – اتصالات – أورانج – We)

الرياض - أميرة القحطاني - خصصت شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر أكواد لمعرفة رقم الخط، حيث يحتاج الكثير منا إلي معرفة هذا الرقم نظرا لطول أرقام الخط وعدم قدرة البعض علي حفظها، حيث تكاثرت الأسئلة عن الطريقة الأمثل لمعرفة رقمي أو لمعرفة رقم الهاتف ؟ أو كيف اعرف رقم هاتفي؟ ويقدم الموقع للقراء، طريقة معرفة أكواد شركات الاتصالات الأربعة لكي تساعدك في حال عدم قدرتك على حفظ الرقم أو أردت التعرف على كود معرفة الرقم أو كود معرفة رقم الخط.

كيفية معرفة رقم الهاتف ؟

كود معرفة رقم اتصالات

خصصت شركة اتصالات كود لمعرفة رقم اتصالات ويمكن التعامل معه بالخطوات التالية :

فتح الهاتف من أي نوع سواء اندوريد أو ايفون أو حتي هاتف عادي

طلب هذا الكود *947# أو نجمة تسعه أربعه سبعة شباك .

أو نجمة تسعه أربعه سبعة شباك . الضغط علي اتصال .

لاحظ لو أن هاتفك يدعم أكثر من شريحة فلابد من اختيار شريحة اتصالات

بعد اتباع هذه الخطوات سوف يظهر لك رقم اتصالات الخاص بك

معرفة رقم فودافون

خصصت شركة فودافون كود معرفة رقم فودافون، يمكن الحصول عليه باتباع الخطوات التالية :

فتح الهاتف من أي نوع سواء اندوريد أو ايفون أو حتي هاتف عادي .

طلب هذا الكود *848# أو نجمة ثمانية أربعه ثمانية شباك .

أو نجمة ثمانية أربعه ثمانية شباك . الضغط علي الزر كأنك سوف تتصل بالرقم .

لاحظ أنه في حال تركيب أكثر من شريحة فلابد من اختيار شريحة فودافون .

بعد اتباع هذه الخطوات سوف يظهر لك رقم فودافون علي الشاشة قم بتصوير الشاشة أو كتابته في ورقة

معرفة رقم أورانج

خصصت شركة أورانج كود لمعرفة الرقم، يمكن الحصول عليه باتباع الخطوات التالية :

فتح الهاتف من أي نوع سواء اندوريد أو ايفون أو حتي هاتف عادي .

فتح شاشة طلب رقم الهاتف الخاص بهاتفك .

طلب هذا الكود *119# أو نجمة واحد واحد تسعة شباك .

أو نجمة واحد واحد تسعة شباك . الضغط علي طلب الرقم .

في حال كون هاتفك من النوع الذي يدعم عدة شرائح فلابد من اختيار شريحة اورانج .

بعد اتباع هذه الخطوات سوف يظهر لك رقم اورانج الخاص بك قم بكتابته أو حفظه .

معرفة رقم we “المصرية للإتصالات”

خصصت شركة we كود معرفة رقم وي we، يمكن الحصول عليه باتباع الخطوات التالية :

فتح شاشة طلب رقم الهاتف الخاص بهاتفك .

طلب هذا الكود *688# أو نجمة ستة ثمانية ثمانية شباك .

أو نجمة ستة ثمانية ثمانية شباك . الضغط علي رمز شركة we في خانة الأتصال كإنك تقوم بطلب رقم ما .

في حال كون هاتفك من النوع متعدد الشرائح فلابد من اختيار شريحة شركة we .

بعد اتباع هذه الخطوات سوف يظهر لك رقم weالخاص بك قم بكتابته أو حفظه .

انخفاض عدد المشتركين بعد زيادة أسعار خدمات الاتصالات

انخفض حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول للشركات الأربعه بنحو 2.14 مليون فى الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضى، حيث وصل عدد خطوط المحمول المستخدمة فى السوق إلى نحو 99.13 مليون بنهاية مارس الماضى مقارنة بنحو 100.24 مليون اشتراك بنهاية فبراير الماضى و101.27 مليون اشتراك فى يناير 2018 وفقا لمؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد اتخذ قرارًا بشأن قصر بيع الخطوط على المحال والمنافذ الرئيسية للشركات، مما أثر بشكل كبير على مبيعات الخطوط، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من العملاء كانوا يقبلون على شراء الخطوط من أماكن أخرى للاستفادة بعروضها .

أرقام هيئة تنظيم الاتصالات لتقديم شكوى ضد شركات الاتصالات

لتقديم أي شكوى يواجهها المستخدم من خدمات الهواتف الثابتة والمحمولة وخدمات الإنترنت والكروت سابقة الدفع غيرها من خدمات الاتصالات لهيئة تنظيم الاتصالات عليك ارسال الشكوى بأحدى الطرق التالية :

الاتصال على الرقم المختصر 155 .

الاتصال على الرقم المجاني 08003330333 .

على الفاكس على رقم: 0235344155 أو 0235344156 .

من خلال البريد الإلكتروني : [email protected] .

مراسلة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على العنوان التالي: الجيزة- الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي – القرية الذكية مبنىB4 .

أرقام الاتصال بخدمة عملاء في شركة فودافون :

للاتصال بخدمة العملاء من خط فودافون ( 888 ) .

للاتصال بخدمة العملاء من أى محمول ( 16888 ) .

للإتصال بخدمة العملاء من اى خط أرضى ( 0225292888) .

للإتصال بخدمة العملاء من أى مكان خارج مصر ( 00201001888888 ) .

تقديم الشكاوى لهيئة تنظيم الاتصالات

ضمن الحق الرابع من حقوق مستخدمي الاتصالات في مصر، تقديم شكاوى العملاء الخاصة بخدمات الاتصالات، في حال عدم وصولهم لحل مرضي مع جهة تقديم الخدمة، ويعمل المركز للوصول إلى حلول مرضيه لمستخدمي الخدمة.

طرق تقديم الشكوى

الهاتف ( المحمول أو الثابت) على الرقم المختصر (155) ، أو على الرقم المجانى (08003330333).

أو من خلال الفاكس على رقم: 0235344155 أو 0235344156

من خلال البريد الإلكترونى : [email protected]

يمكن كذلك مراسلة الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات على العنوان التالى: الجيزة- الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوى – القرية الذكية مبنىB4 – الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات.

وبهذا نكون قد قدمنا لحضراتكم أكواد جميع الشركات (اتصالات – فودافون – أورانج – وي) وخطوات تحويل أي خط محمول إلى شبكة الجيل الرابع “WE” وكود معرفة الرقم الهاتف من الشركات الأربعة (فودافون – اتصالات – أورانج – We ) ونكون قد وفرنا لحضراتكم الإجابة عن سؤال كيفية معرفة رقمى اتصالات ؟ أو ازاي اعرف رقمي ؟ .

أرقام خدمة العملاء في شركة فودافون