رقم هاتف سونلغاز للاتصال بالشركة من جميع الولايات الجزائرية

الرياض - أميرة القحطاني - من بين أهم الخدمات التي يبحث عنها المواطنون رقم هاتف سونلغاز للتبليغ عن انقطاعات الكهرباء والغاز والأعطاب، أو تقديم شكاوى وطلب استفسارات، بالإضافة للاطلاع على تفاصيل الفواتير، وكان أول إطلاق لهذه الخدمة عام 2015 أين أطلقت الشركة رقمها الأخضر بالنسبة لسكان الجزائر العاصمة فقط، وذلك في إطار تطوير الشركة لخدماتها وتحسين نوعية الخدمة للتكفل بانشغالات زبائنها، والتخفيف على الزبائن والفضاء على ظاهرة الازدحام داخل مختلف وكالات الشركة.

رقم هاتف سونلغاز تم تدوينه على فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز لتمكين الزبائن من التواصل مع مركز استغلال المكالمات الهاتفية، ويمكن الاتصال بهذا المركز من خط هاتف للمتاعملين الثلاثة “جازي” “أوريدو” “موبليس” والخاط الثابت، ويتم الاتصال بهذا الرقم من جميع ولايات الوطن على مدار اليوم وكل أيام الأسبوع.

وتم تعميم الاتصال برقم هاتف سونلغاز من جميع الولايات عام 2020، وجاء ذلك في بيان صادر عن الشركة ذكرت فيه زبائنها أنها وضعت تحت خدمتهم رقما أخضر للتواصل مع مركز الإصغاء ضمانا لراحتهم وعدم تنقلهم لوكالاتها الموزعة عبر كامل التراب الوطني، وأنه بإمكانهم في حالة أي عطب تقني خاص بالكهرباء أو الغاز، الاتصال والتبليغ من موقع تواجدهم أو أي مكان آخر عبر الرقم “3303 “.

قبل تعميم استخدام رقم هاتف سونلغاز للاتصال عن طريقه من كافة ولايات التراب الوطني، كان المواطنون يتصلون بالشركة على أرقام هواتف خاصة بالوكالات المحلية المتواجدة بالمدن الكبيرة وحتى بعض البلديات الصغيرة، حاليا الاتصال بمركز الإصغاء يتم على الرقم الموحد المذكور سابقا فقط، للتبليغ عن عطب في شبكتي الكهرباء أو الغاز أو لطلب تفاصيل الفاتورة وأيضا لتقديم شكوى.

نقدم من خلال هذا العرض خطوات الاتصال بالرقم الأخضر لشركة سونلغاز كما يلي:

رقم هاتف سونلغاز هو: 3303

بعد تشكيل الرقم سيطلب منك تحديد اللغة “العربية 1” “الفرنسية 2” ثم إدخال رمز الولاية مثلا بالنسبة للمواطنين الساكنين بولاية البليدة يتم إدخال الرقم 09.

ثم نوع الخدمة المطلوب تقديم شكوى – معرفة الديون – طلب استفسار

بعدها يطلب منك إدخال رقم مرجع الزبون المدون على الفاتورة وهو مكون من 15 رقم