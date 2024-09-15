الشياكة والأناقة| هونر تفاجئ الجميع بهاتفها Honor 200 Smart الخرافي بمواصفات وتقنيات ثورية والسعر مفاجأة

الرياض - أميرة القحطاني - بدأت هونر في الإعلان عن هاتفها الخرافي الجديد الي أطلقت عليه إسم Honor 200 Smart، والذي سيكون منافساً قوياً في عالم الأندرويد، ومن المتوقع أن يشهد إكتساحاً كبيراً في الأسواق العالمية، نظراً لمواصفاته الثورية والتقنيات التي تم تزويد الهاتف بها، بالإضافة إلى سعر المفاجئ الذي سيكون في متناول الجميع.

مواصفات هاتف Honor 200 Smart

وفيما يلي يعرض موقع الخليج 365 أبرز مواصفات هونر الجديد الي بدأت بالترويج له منذ أيام، وجاءت مواصفات الهاتف كما يلي.

هيكل الهاتف مقاوم للماء والغبار.

الهاتف حصل على معيار IP64.

أبعاد الهاتف 167/76.8/8.1.

وزن الهاتف 191 جرام.

مواصفات شاشة هاتف هونر 200 سمارت

نوع الشاشة IPS LCD مقياس الشاشة 6.8 بوصة دقة العرض 2412/1080 بيكسل التردد 120 هرتز الكثافة 389 بيكسل على الإنش المربع

العتاد الداخلي لهاتف Honor 200 Smart

معالج من شركة كوالكوم ومن نوع Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2.

معالج الرسوميات Adreno 613.

نظام التشغيل أندرويد 14.

الرام 4 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت.

الكاميرات والبطارية

جاء هاتف هونر بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجا بيكسل، والبطارية 5200 مللي أمبير، وتدعم الشحن الريع بقوة 35 وات، ومنفذ الشحن USB Type-C 2.0، والسعر 200 يورو تقريباً.