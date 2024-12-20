فروع صيدليات العزبي في القاهرة: دليل شامل لأهم الفروع والعناوين

الرياض - أميرة القحطاني - تُعد صيدليات العزبي من أبرز صيدليات مصر التي توفر خدمات متنوعة في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية والعناية الشخصية. على مدار سنوات من العمل الدؤوب، أصبحت صيدليات العزبي من الأسماء الرائدة في السوق المصري، حيث تتميز بتعدد فروعها وانتشارها في مختلف أنحاء القاهرة، ما يتيح للعملاء الوصول إلى خدماتها بسهولة. إذا كنت تبحث عن فروع صيدليات العزبي في القاهرة، في هذا المقال نقدم لك دليلًا شاملًا بكل الفروع والعناوين.

أهم خدمات صيدليات العزبي

تُقدم صيدليات العزبي مجموعة متنوعة من الخدمات، منها:

الأدوية : توفر صيدليات العزبي جميع الأدوية.

: توفر صيدليات العزبي جميع الأدوية. المستحضرات التجميلية : من كريمات العناية بالبشرة والشعر.

: من كريمات العناية بالبشرة والشعر. منتجات العناية الشخصية : مثل مستحضرات الأطفال، والمعقمات.

: مثل مستحضرات الأطفال، والمعقمات. استشارات طبية: يمكن للعملاء الحصول على استشارات طبية من الصيادلة في فروع صيدليات العزبي.

أماكن فروع صيدليات العزبي في القاهرة

إليك قائمة بأهم فروع صيدليات العزبي في القاهرة مع العناوين الدقيقة لكل فرع:

فرع كلية البنات

1 ش أحمد تيسير – كلية البنات – مصر الجديدة, كلية البنات فرع المستشفى القبطي

185 ش رمسيس – بجوار المستشفى القبطي – غمرة, المستشفى القبطي فرع القصر العيني

23 ش أمين سامي ناصية ش القصر العيني, القصر العيني فرع الخلفاء الراشدين

1 ش السباق – الميريلاند – داخل مستشفى الخلفاء الراشدين – مصر الجديدة, الخلفاء الراشدين فرع الحجاز

206 ش الحجاز – مصر الجديدة, الحجاز فرع روكسي

9 ش القبة – روكسي – مصر الجديدة, روكسي فرع مطار 1

صالة السفر 1 – مبنى الركاب – مطار القاهرة, مطار 1 فرع مصطفى النحاس

42 ش مصطفى النحاس – مدينة نصر, مصطفى النحاس فرع إنبي

2 ش أحمد الزمر – أمام شركة إنبي – مدينة نصر, إنبي فرع طيبة مول

محل رقم G9 – الدور الأرضى – طيبة مول – مدينة نصر, طيبة مول فرع دار الدفاع الجوي

8 عمارات الشركة السعودية – ش النزهة أمام دار الدفاع الجوي – مدينة نصر, دار الدفاع الجوي فرع النادى الأهلى

94 ش حسن المأمون – أمام النادى الأهلى – مدينة نصر, النادى الأهلى فرع سلفر ستارز مول

محل رقم 9 – الدور الأرضى – سلفر ستارز مول – التجمع الخامس, سلفر ستارز مول فرع التجمع الثالث

عقار رقم 18 – المجاوة الأولى – المنطقة الرابعة – التجمع الثالث, التجمع الثالث فرع الرحاب مول2

محل رقم 4 – الدور الأرضى – المول التجارى2 – مدينة الرحاب, الرحاب مول2 فرع سليم الأول

136 ش سليم الأول – بجوار خير زمان – عين شمس, سليم الأول فرع الوايلي

99 ش العباسية – بجوار قسم الوايلى – العباسية, الوايلى فرع السيدة زينب

2 ش خيرت – أمام مدرسة الثنية الثانوية – السيدة زينب, السيدة زينب فرع محطة رمسيس

محل رقم 104أ – محطة سكة حديد مصر – رمسيس, محطة رمسيس فرع البستان

24 ش هدى شعراوى – خلف وزارة الأوقاف – الفلكى, البستان فرع طلعت حرب

محل رقم 2 – 1 ميدان طلعت حرب, طلعت حرب فرع ميدان الباشا

69 ش منيل الروضة – ميدان الباشا – المنيل, ميدان الباشا فرع المقطم

98 ش 9 – بجوار التوحيد والنور – المقطم, المقطم فرع ميدان الحرية

23 ش ميدان الحرية – المعادى, ميدان الحرية فرع كورنيش المعادى

899 كورنيش النيل – المعادى, كورنيش المعادى فرع السرايا مول

30 – الدور B – السرايا مول – حدائق القبة- محل رقم B29, السرايا مول فرع أركاديا مول

محل رقم B14 – الدور الأول – أركاديا مول, أركاديا مول فرع تريومف

132 ش النزهة – تريومف – مصر الجديدة, تريومف فرع الكوربة

19 ش إبراهيم – الكوربة – مصر الجديدة, الكوربة فرع سانت فاتيما

161 ش النزهة – سانت فاتيما – مصر الجديدة, سانت فاتيما فرع شيراتون

69 ش النصر – بجوار خير زمان – شيراتون, شيراتون فرع النزهة الجديدة

36 ش محمد كامل حسين – النزهة الجديدة, النزهة الجديدة فرع الحى العاشر

تقاطع ش محمد متولى الشعراوى مع إمتداد ش مصطفى النحاس – المنطقة العاشرة – مدينة نصر, الحى العاشر فرع جنينة مول

محل رقم B/45 – الدور الأرضى – جنينة مول – مدينة نصر, جنينة مول فرع الأتوستراد

8 عمارات نقابة المهندسين – أمام قسم مدينة نصر أول – مدينة نصر, الأتوستراد فرع سيتى ستارز

1 محل ( أ ) مشروع إسكان مدفعية الرئاسة العامة – أمام فندق هوليداى إن – مدينة نصر, سيتى ستارز فرع داون تاون مول

محل رقم R1.07 – داون تاون مول – ش التسعين – التجمع الخامس, داون تاون مول فرع فيوتشر مول

محل رقم 4 – التجمع الخامس – منطقة الخدمات- مدينة القاهرة الجديدة, فيوتشر مول فرع سوق الرحاب

بالسوق التجارى بمدينة الرحاب – منطقة الخدمات المنزلية – محل رقم 51, سوق الرحاب فرع مدينتي

محل رقم 2 – منطقة العمارات B1 – مدينتي, مدينتي فرع ميدان العباسية

13 ش على صدقى – بجوار نقابة التطبقيين – ميدان العباسية, ميدان العباسية فرع الحسين

36 السوق التجارى – الحسين, الحسين فرع شبرا

156 ش شبرا – أمام محطة سانت تريزا – شبرا, شبرا فرع باب اللوق

1 ش محمد محمود – باب اللوق, باب اللوق فرع المنيل

123 ش عبد العزيز آل سعود, المنيل فرع الزمالك

46 ش بهجت عدلى – الزمالك, الزمالك فرع ميدان الجزائر

45 ش النصر – ميدان الجزائر – المعادى, ميدان الجزائر فرع السلام الدولى

محل رقم G – الدور الأرضى – برج سلام المعادى بجوار مستشفى السلام الدولى – 516 كورنيش النيل – المعادى, السلام الدولى فرع العاشر من رمضان

الكيلو 52 طريق مصر / الإسماعيلية الصحراوى – بجوار هايبر ماركت – العاشر من رمضان, العاشر من رمضان

رقم الخط الساخن

يمكنك التواصل مع صيدليات العزبي عبر الرقم الساخن: 19600، وهو متاح للرد على استفساراتك، طلب الأدوية، أو معرفة أقرب فرع لك.

مواعيد العمل

تعمل صيدليات العزبي يوميًا 24 ساعة، وذلك في معظم الفروع المنتشرة في القاهرة.

واتساب العزبي

إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة وفعّالة للتواصل مع صيدليات العزبي، يمكنك الآن استخدام واتساب من خلال الرقم 01113619600، يمكنك الاستفسار عن أي منتج، التحقق من توافر الأدوية، أو حتى الاستفسار عن العروض الخاصة أو الخدمات المقدمة.

أقرب فرع لك

هل ترغب في معرفة أقرب فرع صيدليات العزبي إليك؟ يمكنك ببساطة زيارة الرابط التالي: https://19600.tel/Nearest/Locations/near-by1

إذا كنت تبحث عن فروع صيدليات العزبي في القاهرة، فإن هذه القائمة توفر لك جميع الفروع مع العناوين الدقيقة التي تسهل عليك الوصول إلى أقرب صيدلية لك. سواء كنت في وسط القاهرة أو أحد الأحياء الحديثة مثل التجمع الخامس أو الرحاب أو مدينتي، يمكنك العثور على صيدلية عزبي قريبة منك لتلبية احتياجاتك الطبية.