جميع اكواد فودافون كاش المختصرة 2025 وكيفية معرفة آخر 10 عمليات Vodafone Cash

الرياض - أميرة القحطاني - تقدم شركة فودافون بمصر خدمات رقمية سريعة وفورية من خلال اكواد فودافون كاش المختصرة التي تسهل على عملاء الشركة القيام بخطوات بسيطة للخدمة المطلوبة، وتلك الأكواد وبخاصة لمحفظة Vodafone Cash محل بحث كبير، حيث أصبحت تعاملات الدفع أسهل من خلال محفظة فودافون كاش المعتمدة للدفع الإلكتروني، وهي خدمة مخصصة لعملاء (الكارت- الفاتورة- البزنس).

كيف افعل خدمة فودافون كاش؟

قبل معرفة اكواد فودافون كاش المختصرة لابد أن تقوم أولاً بإنشاء محفظة Vodafone Cash والتي تتم من خلال زيارتك لأحد فروع فودافون، ويمكنك معرفة اقرب فرع لك في المكان المتواجد به من خلال كود مختصر وهو طلب (#9*9*)، ومن خلال الفرع يطلب منك بطاقتك الشخصية، ثم بتمام الإجراءات داخل الفرع، يصبح لك محفظة، بعدها تحتاج إنشاء رقم سري مكون من 6 أرقام، والآن تستطيع شحن رصيد، واستقبال أموال على محفظتك من آخرين، أو إيداع عبر فروع فودافون، وتحويل من محفظتك.

اكواد فودافون كاش المختصرة 2025

يمكنك بسهولة استخدام كود تحويل الرصيد من رقم لآخر، ووضع شركة فودافون مصر قائمة بها جميع اكواد فودافون كاش Vodafone Cash المختصرة والتي منها:

للتواصل مع خدمة عملاء فودافون كاش: 7001 من خط فودافون.

كود معرفة آخر 10 عمليات تمت: اطلب #13*9* .

دفع الفواتير: #105*9*.

إنشاء رقم سري للمحفظة:*9*5#.

أما إعادة إنشاء الرقم السري: *9*12#

خدمة شحن رصيد:#10*9*.

السحب من ماكينة ATM: أطلب *9*22#.

تحويل أموال: كود *9*7#.

خدمات فودافون كاش: أطلب كود# 9*

كود معرفة رصيد فودافون كاش مجانا

من السهل معرفة رصيدك في محفظة فودافون كاش على خطك من خلال اكواد فودافون كاش المختصرة التي وضعتها الشركة لعملاءها، وذلك بإدخال هذا الكود على هاتفك #13*9* ثم اتصال، وسيرسل لك تطبيق فودافون رسالة sms بها آخر 10 عمليات تمت من محفظتك، كما يمكنك إلغاء محفظة فوافون من خلال احد الفروع أو عبر موقع ميزة إذا أردت ذلك، ولك حق تفعيلها في أي وقت.

كود استلام فودافون كاش 2025

عندما تذهب إلى فرع فودافون لإيداع أموال في محفظتك لابد من إتمام العملية بكتابة كود استلام فودافون كاش وهو ( #1*900*)، ثم يطلب منك كتابة الرقم السري، وبذلك تم التأكيد من إضافة الأموال لحسابك، مع التأكيد بأن إيداع الأموال بالمحافظ يكون شخصي لصاحب المحفظة فقط وببطاقته الشخصية.